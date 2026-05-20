بث مباشر.. انطلاق مؤتمر استشراف مستقبل مصر في التعليم بحضور مدبولي

في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ انطلاق مؤتمر استشراف مستقبل مصر في التعليم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وعدد من وزراء الحكومة اليوم ، مؤتمر كبير يتم عقده بالتعاون مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر ومنظمة اليونيسف ، لعرض نتائج دراسة إصلاح التعليم التي تنفذها منظمة اليونيسيف بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على مدار عام ونصف داخل المدارس المصرية

وكان قد أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن فرق العمل الميدانية تابعت اختبارات أكثر من مليون ونصف طالب في 27 محافظة لقياس مستوى القرائية واللغة العربية ، مشيراً إلى أن النتائج الأولية تعكس تحسنًا قويًا وملحوظًا في مستوى الطلاب، بما يدعم جهود الدولة لإستعادة ريادة التعليم المصري وعودة مصر إلى المكانة التعليمية التي تستحقها بين دول العالم.