انطلاق مؤتمر دولي لعرض نتائج إصلاح التعليم في مصر بحضور رئيس الوزراء

انطلقت فعاليات مؤتمر استشراف مستقبل مصر في التعليم تحت عنوان: «عرض نتائج دراسة إصلاح التعليم في مصر: الأدلة، التقدم، والرؤية المستقبلية»، وذلك بفندق ريجينس بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وتنظم الفعالية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف مصر)، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.

ويستعرض المؤتمر دراسة متكاملة حول جهود إصلاح التعليم في جمهورية مصر العربية خلال العامين الماضيين.

ويشارك في المؤتمر عدد من الوزراء، من بينهم وزراء الزراعة، والري، والأوقاف، والاستثمار، والتعليم العالي.