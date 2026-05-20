قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
500 جنيه في 24 ساعة.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 20 مايو
فيستون ماييلي يقود هجوم بيراميدز المتوقع أمام سموحة في الدوري
وسط حراسة مشددة.. رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست يقتحم المسجد الأقصى
محمود محي الدين: كنت أتمنى أن الإنفاق على التعليم والصحة يساوي ما ننفقه من الموازنة لخدمة الديون
اليونيسف: التعليم في مصر خطوة نحو مستقبل أقوى
محمود محيي الدين: الاستثمار في التعليم الطريق الحقيقي لبناء الإنسان وتحقيق التنمية
رئيس الوزراء يشاهد فيديو قصيرا عن القراءة والكتابة بالتعاون مع اليونيسف
إشادة أممية واسعة بإنجازات مصر في إصلاح التعليم|اليونيسف: الإصلاحات تحولت لتغيير حقيقي
رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة.. صور
انخفاض نسبة الطلاب الضعاف في مهارات القراءة والكتابة من 45.5% إلى 13.9%
وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة والقرى السياحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بحث استفادة باحثي جامعة أسيوط من برامج هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا

الدكتور المنشاوي يستقبل وفد هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار
الدكتور المنشاوي يستقبل وفد هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار
إيهاب عمر

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، وفدًا من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ضم الدكتور طارق النجدي، والدكتورة رانيا هشام، وذلك خلال زيارتهم للجامعة للاطلاع على آخر المستجدات الخاصة بمشروع إنشاء المعمل الوطني لأبحاث الأمراض المعدية ذات مستوى الأمان الحيوي الثالث (BSL-3)، والممول من الهيئة، في إطار دعم البحث العلمي وتعزيز البنية التحتية البحثية بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أسماء عبدالناصر، أستاذ الأمراض المشتركة بكلية الطب البيطري والباحث الرئيس للمشروع.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في دعم وتمويل المشروعات البحثية والابتكارية، وتوسيع فرص استفادة الباحثين وأعضاء هيئة التدريس من البرامج التمويلية التي تقدمها الهيئة، إلى جانب مناقشة آليات دعم المشروعات البحثية ذات الأولوية الوطنية، وتعزيز الربط بين البحث العلمي واحتياجات المجتمع والصناعة، والتعريف ببرامج التمويل المختلفة المخصصة لدعم الباحثين الشباب، والمشروعات التطبيقية، والابتكار وريادة الأعمال.

ورحب الدكتور المنشاوي بوفد الهيئة، مشيدًا بدورها الفاعل في دعم المشروعات والمراكز البحثية المتميزة بالجامعات المصرية، وتبني استراتيجية داعمة للبحوث التطبيقية، إلى جانب تعزيز القدرات الابتكارية للباحثين في مختلف التخصصات، مؤكدًا أن هذا الدعم يُسهم بصورة مباشرة في تطوير منظومة البحث العلمي بجامعة أسيوط، ودعم بنيتها البحثية، وتشجيع الباحثين على تنفيذ مشروعات علمية وتطبيقية ذات أثر تنموي ومجتمعي.

وأكد رئيس الجامعة أن مشروع المعمل الوطني لأبحاث الأمراض المعدية يأتي في إطار حرص الجامعة على تعزيز قدراتها البحثية وتطوير بنيتها التحتية العلمية، بما يدعم جهود الدولة في الارتقاء بمنظومة البحث العلمي ومواجهة التحديات الصحية المعاصرة، مشيرًا إلى أن المشروع يُنفذ وفق أعلى المعايير الدولية، بما يعزز دور الجامعة في دعم البحث العلمي التطبيقي ورفع الجاهزية الوطنية للتعامل مع التحديات الصحية.

وأشار الدكتور المنشاوي إلى أهمية الدور الذي تقوم به هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار في دعم الباحثين والمؤسسات الأكاديمية، خاصة في جامعات الصعيد، بما يسهم في رفع كفاءة البحث العلمي وتحويل مخرجاته إلى تطبيقات عملية تخدم المجتمع.

ومن جانبهم، أشاد وفد الهيئة بإمكانات جامعة أسيوط العلمية والبحثية، مؤكدين حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع الجامعة ودعم مشروعاتها البحثية الواعدة، بما يسهم في تحقيق التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية، ودعم الابتكار وتحويل المخرجات العلمية إلى تطبيقات عملية تخدم المجتمع.

واختُتمت الزيارة بتفقد وفد الهيئة مقر مشروع المعمل الوطني لأبحاث الأمراض المعدية، والاطلاع على معدلات التنفيذ الحالية في الجوانب الإنشائية والفنية، ومتابعة سير العمل وفق الجدول الزمني المحدد.

أسيوط جامعة أسيوط هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار المعمل الوطني لأبحاث الأمراض المعدية البحث العلمي تمويل المشروعات البحثية أعضاء هيئة التدريس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

فارق 1140 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

الأرصاد

انقلاب جوي يضرب مصر.. انخفاض مُفاجئ في درجات الحرارة ورياح وأتربة تضرب هذه المناطق

الدواجن

6 جنيه دفعة واحدة.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

الإسماعيلي

ثروت سويلم يحسم الجدل حول إلغاء الهبوط هذا الموسم بسبب الإسماعيلي

الزمالك

«فيفا» يعلن إيقاف قيد نادى الزمالك للمرة الـ 18

محمد رمضان وسر هجوم ماجدة خير الله

ساعة وأسورة ألماظ .. أبرز تصريحات محمد رمضان وسر هجوم ماجدة خير الله | فيديوجراف

الدولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء 20-5-2026 في البنك الأهلي المصري

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

إيران تعلن إسقاط مقاتلة أمريكية F-35 وتكشف خسائر ضخمة

ترشيحاتنا

الأوميجا 3 والخرف

الأوميجا 3 والخرف.. دراسة تثير القلق حول العلاقة بينهما

أزمة حمو بيكا

نهاية غير متوقعة.. أزمة حمو بيكا وسرقة محتويات فيلا طبيب

حادث طريق جمصة

أهالي قرية أنشاق بالدقهلية يودعون 3 أبناء في حادث طريق جمصة

بالصور

رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة.. صور

رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة
رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة
رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة

لوك غير تقليدي.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

الحكومة تطلق المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي

وزيرا التنمية المحلية والبيئة والصناعة يطلقان المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي
وزيرا التنمية المحلية والبيئة والصناعة يطلقان المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي
وزيرا التنمية المحلية والبيئة والصناعة يطلقان المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

روميساء عبدالحكيم

اختفاء 5 أيام .. مفاجآت في قصة «روميساء» طالبة أكتوبر | فيديوجراف

طهران تهدد بانقطاع الانترنت

ما علاقة الإنترنت؟ .. تصعيد مُرعـ.ب من طهران تجاه أمريكا والمنطقة | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

المزيد