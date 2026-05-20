طلاب «فنون جميلة أسيوط» يُبدعون في تجميل أسوار المدينة الجامعية بجداريات فنية

في إطار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم الأنشطة الفنية والإبداعية وتنمية المواهب الطلابية، شهدت جامعة أسيوط تنفيذ أعمال تجميل أسوار المدينة الجامعية بمجموعة من الجداريات الفنية التي أبدعها طلاب كلية الفنون الجميلة.

تُجمل أسوار المدينة الجامعية بجداريات فنية من إبداع الطلاب

وشملت المبادرة تنفيذ 23 جدارية باستخدام خامات الموزاييك المقاومة للعوامل الجوية، بما يعكس مستوى الإبداع والتميز الفني لطلاب الجامعة، ويسهم في إضفاء طابع جمالي وحضاري على الحرم الجامعي، وتعزيز البيئة التعليمية والثقافية للطلاب.