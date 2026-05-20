محافظ بني سويف يتابع تنفيذ توجيهاته بشأن الاستجابة لشكاوى ومطالب المواطنين في اللقاء المفتوح

تابع اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف ما تم تنفيذه من تكليفات وتوجيهات وجه بها خلال لقاء المواطنين الذي عُقد يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، وذلك في إطار متابعة دورية تستهدف الوقوف على موقف التعامل مع الشكاوى التي تم طرحها، والتأكد من سرعة الاستجابة لها من جانب الجهات التنفيذية المختلفة.

وفي هذا الاطار، عرضت مها حميدة مدير عام خدمة المواطنين تقريرًا حول موقف عدد من الشكاوى التي تم بحثها خلال اللقاء الأخير، حيث أفاد التفتيش المالي والإداري بشأن شكوى من ورشة ومخزن كاوتش سيارات أسفل منزل أحد المواطنين بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل بأنه قد تمت المعاينة على الطبيعة، وتبين أن المكان مغلق بمعرفة جهاز المدينة، وجار التواصل مع الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لاتخاذ الإجراء اللازم.

وفيما يتعلق بشكوى بعض أهالي قرية هلية مركز ببا، من وجود تعدٍ بالردم على جزء من مصرف حوض العشرات،حيث أفادت الوحدة المحلية بأنه قد تطهير المصرف ويعمل بحالة جيدة ولا يوجد حاليا أي انسداد في المجرى المائي، وذلك بالتنسيق مع هندسة ري ببا، كما تم رفع التراكمات من على جانبي المصرف بمعدات مجلس قروي هليه وتم زراعة بعض الأشجار على جانبي طريق "هليه/سمسطا" للحفاظ على نظافة الطريق ومنع الأهالي من إلقاء القمامة

كما تضمن التقرير متابعة شكوى مقدمة بشأن وجود تآكل وميل أحد أعمدة الإنارة بقرية الفنت مركز الفش، حيث أوضح رئيس الوحدة المحلية أنه تم التواصل مع هندسة الكهرباء لبحث الشكوى، وقد تم رفع العمود واستبداله بآخر جديد.