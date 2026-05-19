الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

وكيل تعليم بني سويف يتابع سير أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بمدارس سمسطا

بني سويف : محمد عبدالحليم

أجرى الدكتور محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، جولة ميدانية موسعة بعدد من مدارس إدارة سمسطا التعليمية؛ لمتابعة انتظام سير أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل، والاطمئنان على توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان.

واستهل وكيل الوزارة جولته بتفقد مدرسة منشاة أبو مليح الابتدائية المشتركة، حيث تابع انتظام اللجان وتواجد المعلمين والملاحظين، واطمأن على مستوى الانضباط داخل المدرسة. 

وخلال تفقده للجان، قرر إحالة أحد الملاحظين للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية؛ لحيازته هاتفًا محمولًا داخل اللجنة بالمخالفة للتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالفة من شأنها الإخلال بضوابط العملية الامتحانية.

ثم توجه وكيل الوزارة إلى مدرسة بني حلة الابتدائية (1)، أعقبتها زيارة مدرسة بني حلة الابتدائية (2)، لمتابعة سير الامتحانات والتأكد من الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.

كما تفقد مدرسة بني حلة الإعدادية المشتركة، ثم تابع أعمال الامتحانات بمدرسة كفر بني علي الإعدادية.

واختتم جولته بزيارة مدرسة كفر بني علي الثانوية المشتركة، حيث حرص على متابعة انتظام اللجان والتأكد من تهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء وانتظام.


وخلال الجولة، شدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وتحقيق الانضباط داخل اللجان، مع توفير سبل الراحة والرعاية اللازمة للطلاب، مؤكدًا أهمية التعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على سير الامتحانات.

ويؤدي ما يزيد على 164 ألف تلميذ وتلميذة بالصفين الخامس والسادس الابتدائي الامتحان في مادة اللغة الأجنبية للصف الخامس، ومادة الرياضيات للصف السادس، بينما أدى ما يزيد على 162 ألف طالب وطالبة بالصفين الأول والثاني الإعدادي الامتحان في مادتي العلوم للصف الأول، واللغة الأجنبية للصف الثاني.

كما أدى ما يزيد على 20 ألف طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي "الفترة الصباحية" الامتحان في مادتي التاريخ للشعبة الأدبية، وتطبيقات الرياضيات للشعبة العلمية، فيما يؤدي ما يزيد على 19 ألفًا و339 طالبًا وطالبة بالصف الأول الثانوي "الفترة المسائية" الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق.

وأكد الدكتور محمود الفولي أن المديرية تتابع بشكل مستمر سير أعمال الامتحانات بجميع الإدارات التعليمية؛ لضمان تحقيق الانضباط وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

بني سويف سمسطا ابومليح

