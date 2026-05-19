بعد قرار الحكومة.. فئات محرومة من إجازة عيد الأضحى

أيام قليلة و تبدأ إجازة عيد الأضحى 2026، والتي تعد أطول إجازة رسمية خلال العام الجاري، وتصل إلى 6 أيام بقرار رسمي من الحكومة، لكن هناك بعض الفئات الممنوعة من إجازة عيد الأضحى نظرا لاختلاف طبيعة عملهم.

رئيس الوزراء يعلن إجازة عيد الأضحى

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون الفترة من اليوم، الثلاثاء الموافق 26 من شهر مايو عام 2026 ميلادية؛ حتى يوم الأحد الموافق 31 من شهر مايو عام 2026 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

إجازة عيد الأضحى للموظفين

ويسري القرار على العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ مع استمرار أعمال الامتحانات إن وُجدت وفقاً للمواعيد المقررة من قِبَل السلطة المختصة.



موظفون محرمون من إجازة عيد الأضحى بالقانون

أعطى القانون الحق لأصحاب العمل في استدعاء أي عامل في أيام الإجازات والعطلات الرسمية، إذا تطلبت حاجة العمل الى وجود العامل في مقابل أن يحصل على مثلي الأجر عن هذا اليوم من مرتبه الأساسي الذي يحصل عليها شهريا.

ضوابط الإجازات مدفوعة الأجر

وحدد قانون الخدمة المدنية ضوابط وآليات الإجازات مدفوعة الأجر، حيث نصت المادة 47 من القانون على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف فى هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجرًا مماثلاً مضافًا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضًا عنها.

الفئات المستثناة من إجازة عيد الأضحى

بسبب طبيعة العمل، تستمر بعض القطاعات في العمل لضمان سير المرافق الحيوية للدولة وهي:

- قطاع الأمن العام: أفراد الشرطة، والجيش، ورجال المرور.

- القطاع الطبي: الأطباء، الممرضون، والعاملون في هيئة الإسعاف والمستشفيات.

- قطاع الحماية المدنية والإطفاء.

- مقدمو خدمات المرافق الأساسية: العاملون في محطات المياه، الكهرباء، والغاز.

- قطاع النقل العام والمواصلات: سائقو الحافلات والقطارات، والعاملون في المطارات والموانئ.

- العاملون في قطاع الإعلام والصحافة (لتغطية فعاليات العيد).

- عمال النظافة وأطقم البلديات.