توديع حجاج الجمعيات الأهلية بكفر الشيخ إلى الأراضي المقدسة| صور

شهد اللواء أحمد حبيب، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، مراسم توديع أفواج حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج لهذا العام، مؤكدًا على بذل كل الجهود لخدمة ضيوف الرحمن، الفائزين بقرعة الحج للجمعيات الأهلية، وذلك بحضور الدكتورة دار السلام حسين، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ.

قدَّم محافظ كفر الشيخ، خالص تهنئته للحجاج، مشيرًا إلى حرصه الدائم على مشاركة الحجيج هذه الفرحة، وطالبهم بالالتزام بتعليمات وإرشادات الأمن والسلامة، وتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والطبية التي تقرها وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، موضحًا أنهم سيكونون سفراء لبلادهم طوال الفترة التي يقضونها بالأراضي المقدسة حتى عودتهم إلى أرض الوطن بسلامة الله.

وأكد محافظ كفر الشيخ، توفير كل ما يلزم الحجاج من رعاية لأداء مناسكهم في يسر، مشددًا على مرافقي البعثة، مساعدة الحجاج على الوجه الأكمل، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، لافتًا إلى تذليل أي عقبات قد تواجههم، مطالبًا حجاج بيت الله الحرام بالدعاء لمصرنا الغالية، بأن يحفظها الله من كل مكروه وسوء.

ووجه محافظ كفر الشيخ، عددًا من الرسائل لحجاج بيت الله الحرام، أكد فيها أن مشقة الرحلة والمناسك لا تقارن أبدًا بالمكانة والثواب العظيم لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، وعليهم التحرك من خلال المشرفين، وانتظام تلقي العلاج لمن يعانون من بعض الأمراض البسيطة، بسبب تغير المناخ بين البلدين، وكذلك انتظام تناول الطعام والشراب حفاظًا على صحتهم، والتعرف جيدًا على تفاصيل ومناسك وآداب ومحظورات الحج، لضمان أداء المناسك بشكل سليم، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمحافظة على الكروت التعريفية وأسورة اليد ذات البيانات التوضيحية للحاج، داعيًا المولى العلي القدير أن يكون حجًا متقبلًا وسعيًا مشكورًا، إن شاء الله.