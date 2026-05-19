الداخلية: ورش تدريبية لمواجهة أشكال حروب الجيلين الرابع والخامس | صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

زراعة كفر الشيخ تنظم ندوة إرشادية بمركز بيلا لدعم القطن طويل التيلة

محمود زيدان

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، انعقاد ندوة إرشادية زراعية موسعة بإدارة بيلا الزراعية بهدف توعية المزارعين بأحدث الأساليب العلمية في الزراعة والإنتاج.

يأتي هذا في إطار النهضة الشاملة التي يشهدها قطاع زراعة القطن والجهود المستمرة لتحسين وتطوير جودة محصول القطن المصري "طويل التيلة" تحت رعاية علاء فاروق، وزير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، وبتوجيهات ومتابعة المهندس فخري منصور باز، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ.

جاءت هذه الندوة بحضور الدكتور بدير مصطفى جودة، مركز بحوث القطن، والدكتورة أمل سيد أحمد عبد الحافظ، مركز بحوث القطن، والمهندس محمود علي عبد الباقي، مدير إدارة بيلا الزراعية، والمهندس رضا أبو القمصان، مدير إدارة تعاون بيلا، والمهندس أحمد هاشم مختار، وإشراف وتنظيم مهندسة إجلال عبد اللطيف محمد، رئيس قسم الإرشاد الزراعي ببيلا.

تناولت الندوة مناقشة أهم المعاملات الزراعية الحالية لمحصول القطن والتوجيه بضرورة الانتهاء من خف النباتات على أقوى نباتين بالجورة الواحدة دون تأخير وضمان الكثافة النباتية المثلى بالفدان لمنع التنافس بين النباتات.

كما تناولت التأكيد على أهمية العزيق للتخلص من الحشائش التي تشارك المحصول في الغذاء وخرط التربة لسد الشقوق وحفظ الرطوبة حول الجذور، وكيفية مواجهة التغيرات المناخية من خلال تقديم حزمة توصيات للتعامل مع موجات الحرارة الشديدة أو الرطوبة العالية لحماية النبات من الإجهاد الحراري ومنع تساقط الثمار.

كما تطرقت إلى الطرق المثلى للري والتسميد وشرح نظم الري الحديثة وجدولة الريات خلال الفترات المختلفة وتحديد المقررات السمادية المتوازنة (الآزوتية والبوتاسية) لزيادة العقد وتثبيت اللوز.

كما تناولت شرح آليات مكافحة الآفات واستعراض الإستراتيجية المتكاملة لمقاومة ديدان اللوز، وحشرة المن، والتربس، والذبابة البيضاء، مع التشديد على استخدام المبيدات الموصى بها من وزارة الزراعة وبالمعدلات الآمنة لضمان تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة وفدان ذو جودة فائقة تلبي تطلعات الدولة المصرية.

