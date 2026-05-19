الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

أي رقم يطلب.. ليفربول يفتح خزائنه لخليفة صلاح | ما القصة؟

محمد صلاح
أمينة الدسوقي

في خطوة تعكس حجم القلق داخل أسوار ليفربول، منحت الإدارة الضوء الأخضر للتحرك بقوة في سوق الانتقالات الصيفية، واضعة اسم الجناح الفرنسي برادلي باركولا على رأس قائمة التدعيمات، في مسعى واضح لتعويض رحيل النجم محمد صلاح وإعادة التوازن الهجومي للفريق.

تقارير صحفية كشفت أن الملاك الأمريكيين مستعدون لدفع المبلغ المطلوب لإقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن لاعبه الشاب، في وقت أصبح فيه باركولا نفسه أكثر انفتاحا على فكرة الانتقال إلى “آنفيلد”، بعدما تعثرت الصفقة في الصيف الماضي.

موسم مخيب وأرقام دفاعية صادمة

جاء التحرك الإداري بعد موسم كارثي على صعيد النتائج، كان آخر فصوله الخسارة الثقيلة أمام أستون فيلا بنتيجة (4-2)، ليرتفع عدد هزائم “الريدز” إلى 12 خلال 37 جولة.

الأكثر إثارة للقلق أن شباك الفريق استقبلت 52 هدفًا، وهو رقم دفاعي صادم يتجاوز ما استقبله فريق مثل نوتينغهام فورست القابع في مراكز متأخرة، ما يعكس حجم الخلل البنيوي في المنظومة الدفاعية.

غضب جماهيري وضغوط على سلوت

تصاعد الغضب الجماهيري ضد المدرب الهولندي آرني سلوت بعد الفشل في الحفاظ على لقب الدوري، ورغم تمسك الإدارة به حتى اللحظة، فإن أسماء بديلة بدأت تُطرح بقوة.

ومن بين الأسماء المتداولة داخل الدوري الإنجليزي أندوني إيراولا مدرب بورنموث، وأوليفر غلاسنر مدرب كريستال بالاس، مع إمكانية تحرك النادي نحوهما عقب نهاية عقديهما.

لماذا باركولا تحديدا؟

يُجيد باركولا اللعب على الطرفين، ويملك السرعة والمرونة التكتيكية التي يحتاجها ليفربول في المرحلة المقبلة، خاصة مع تراجع مردود بعض الأسماء الهجومية مثل كودي غاكبو، وابتعاد هوغو إيكيتيكي لفترة طويلة بسبب الإصابة.

صحيفة “ليكيب” الفرنسية أشارت إلى اهتمام ليفربول باللاعب، بينما أكدت تقارير ألمانية أن النادي الباريسي يطلب نحو 78 مليون جنيه إسترليني للتخلي عنه، في ظل توقعات برحيل لاعبين من صفوفه هذا الصيف.

أرقام تُغري آنفيلد

رغم صغر سنه (23 عامًا)، يمتلك باركولا سجلًا مميزًا بقميص باريس سان جيرمان، حيث سجل 38 هدفًا وقدم 37 تمريرة حاسمة في 150 مباراة بمختلف المسابقات.

لكن في الأشهر الأخيرة، تراجعت مشاركاته الأساسية في دوري الأبطال بسبب تألق الثنائي الهجومي ديزيريه دوي وخفيتشا كفاراتسخيليا، ما قد يُسهّل مهمة خروجه في الصيف.

إعادة بناء شاملة لا تقتصر على صفقة

داخل أروقة آنفيلد، بات من المسلم به أن الفريق يحتاج إلى “عملية ترميم” شاملة، لا تقتصر على صفقة أو اثنتين، بل تمتد لإعادة تشكيل ملامح الفريق القادر على المنافسة محليًا وأوروبيًا.

ومع رحيل صلاح، وتذبذب المستوى الهجومي، يبدو أن صفقة باركولا قد تكون الشرارة الأولى في مشروع إعادة الإحياء مشروع عنوانه العودة إلى القمة بأي ثمن.

