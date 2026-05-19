3 أغسطس.. محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في حلوان

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم تأجيل محاكمة متهم، في القضية رقم 27805 لسنة 2020 جنايات حلوان والمقيدة برقم 408 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وتخريب ممتلكات عامة، لجلسة 3 أغسطس المقبل.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم انضم لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهم استخدم القوة والعنف في تخريب وأتلاف ماكينات صرف تابعة لبنكين وإلحاق اضرار بأملاك عامة وخاصة.