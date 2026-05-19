محافظ كفر الشيخ: متابعة مستمرة لمنظومة التقنين والمتغيرات المكانية

شارك اللواء أحمد حبيب، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، فى اجتماع وزارة التنمية المحلية الذي عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والمنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، لمتابعة موقف منظومة التقنين والمتغيرات المكانية بمراكز ومدن المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ.

أكد محافظ كفر الشيخ، حرص الدولة على تقديم كافة التيسيرات اللازمة لتبسيط إجراءات التقنين، وإزالة أي معوقات أمام المواطنين المتقدمين لتقنين أراضي أملاك الدولة بما يساهم في تسريع وتيرة الإنجاز، مشددًا على عدم التهاون في تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها مجددًا، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار المحافظ، إلى أهمية الرصد اليومي والدقيق للمتغيرات المكانية، بما يدعم دقة بيانات التقنين والتصالح، ويسهم في اتخاذ قرارات فورية، مؤكدًا أن هذه المنظومة تمثل أحد أهم أدوات الدولة لحماية مواردها والتصدي للتعديات وإزالتها من المهد وقبل استقرارها مما يعزز حماية الأراضي المملوكة للدولة وتحقيق التنمية المستدامة.