فوق الـ 53.. أسعار الدولار اليوم الثلاثاء بختام التعاملات

رغم تراجع سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 19-5-2026، الا أنه ظل فوق مستوى ال 53 جنيها في البنوك العاملة في مصر.
مصرف أبوظبي الإسلامي 53.29 جنيه للشراء و 53.39 جنيه للبيع
وسجل سعر الدولار في بنك نكست 53.27 جنيه للشراء و 53.37 جنيه للبيع
وفي بنك الشركة المصرفية سجل الدولار 53.09 جنيه للشراء و 53.19 جنيه للبيع
ووصل سعر البنك الأهلي الكويتي 53.08 جنيه للشراء و 53.13 جنيه للبيع
وفي بنك الإسكندرية سجل 53.08 جنيه للشراء و 53.18 جنيه للبيع
ووصل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 53.07 جنيه للشراء و 53.17 جنيه للبيع
وبلغ سعر الدولار في ميد بنك 53.07 جنيه للشراء و 53.17 جنيه للبيع
وفي بنك HSBCو وصل إلى 53.07 جنيه للشراء و 53.17 جنيه للبيع
سجل الدولار في البنك الأهلي المصري 53.07 جنيه للشراء – 53.17 جنيه للبيع
ووصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي A53.0 جنيه للشراء و 53.17 جنيه للبيع
وفي بنك مصر سجل 53.07 جنيه للشراء و 53.17 جنيه للبيع
بلغ سعر البنك المصري الخليجي 53.07 جنيه للشراء و 53.17 جنيه للبيع
ووصل في بنك التنمية الصناعية 53.07 جنيه للشراء و 53.17 جنيه للبيع
وفي بنك قناة السويس سجل 53.07 جنيه للشراء و 53.17 جنيه للبيع
سعر الدولار في المصرف المتحد 53.07 جنيه للشراء و 53.17 جنيه للبيع
ووصل الدولار الي53.07 جنيه للشراء و 53.17 جنيه للبيع العربي الأفريقي الدولي (AAIB):
وفي بنك أبوظبي الأول (FABMISR) وصل الدولار في 53.07 جنيه للشراء و 53.17 جنيه للبيع
سعر الدولار بنك بيت التمويل الكويتي
53.06 جنيه للشراء و 53.16 جنيه للبيع
سعر الدولار البنك التجاري الدولي (CIB)
53.05 جنيه للشراء – 53.15 جنيه للبيع
سعر الدولار البنك العقاري المصري العربي
53.05 جنيه للشراء – 53.15 جنيه للبيع
سعر الدولار بنك كريدي أجريكول 53.05 جنيه للشراء و 53.15 جنيه للبيع
سعر الدولار بنك أبوظبي التجاري
53.05 جنيه للشراء – 53.15 جنيه للبيع
سعر الدولار بنك البركة
53.05 جنيه للشراء – 53.15 جنيه للبيع