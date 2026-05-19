قرار عاجل من غزل المحلة بـ استبعاد محمود صبحي من تدريب الفريق | لهذا السبب

قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم استبعاد الكابتن محمود صبحي ، مدرب الفريق الأول ، وذلك لما بدر منه من تصرفات غير مسؤولة خلال المباراة الأخيرة أمام الاتحاد السكندري ، والتصرف بصورة لا تتناسب مع مسؤولياته داخل المنظومة ، بما لا يتماشى مع مبادئ وقيم النادي.

وأكد مجلس الإدارة أن هذا القـرار جاء حفاظًا على استقرار الفريق ومصلحة النادي ، وفرض حالة من الانضباط والالتزام داخل المنظومة ، خاصة في المرحلة الحالية التي تتطلب تضافر جهود الجميع.

كما يشدد مجلس الإدارة على أنه لن يسمح لأي شخص مهما كان منصبه الخروج عن النص أو المساس باستقرار الفريق وسيتم التعامل بكل حزم مع أي تجاوزات حفاظًا على كيان النادي ومصالحه.