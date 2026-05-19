مدرب غزل المحلة: لم أطلب من اللاعبين أدورا كبيرة أمام الاتحاد السكندري

تحدث أحمد خطاب المدير الفني لفريق غزل المحلة، عن فوز فريقه بالأمس على الاتحاد السكندري في الدوري المصري



وقال خطاب في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: اتمنى التوفيق لعلاء عبد العال وهذا مجهوداته وقام ببناء فريق محترم وصادفه سوء توفيق في بعض المباريات وهو مدرب كبير وله كل احترام



واضاف: كرة القدم بها متغيرات ولدي أسلوب مختلف عن أسلوب الفريق في المباريات الماضية ولم اطلب ادوارا كبيرا حتى لا يتسبب في انهيار الفريق واهدي الفوز على الاتحاد إلى مجلس ادارة المحلة وجمهوره العظيم.

وتابع: نسعى إلى إنهاء الموسم على هذا الشكل حتى لا يحدث اي متغيرات بسبب ضيق الوقت وبعد ذلك سيتغير الأسلوب وطريقة اللعب واتمنى ان يحالفني التوفيق مع نادي غزل المحلة