حريق يلتهم 3 هناجر في شبرامنت خلف فيلا حسن حمدي.. صور

اندلع حريق هائل، منذ قليل، التهم ثلاثة هناجر في زمام بني يوسف بمنطقة شبرامنت، خلف فيلا حسن حمدي بمدينة أبو النمرس.

وأسفر الحريق عن خسائر مادية كبيرة في الممتلكات المخزنة داخل الهناجر، فيما يتم فحص مدى وجود إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية إخطارًا باندلاع النيران، فتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والفرق الميدانية لمكان الحادث، حيث واجه رجال الإطفاء صعوبة كبيرة في السيطرة على النيران بسبب المساحات الواسعة للهناجر ووجود مواد مساعدة على الاشتعال.

وقال شهود عيان إن النيران اشتعلت بسرعة كبيرة وامتدت إلى الهناجر الثلاثة مجتمعة، مما أثار حالة من الهلع بين سكان المنطقة، الذين حاول بعضهم المساعدة في إخراج بعض المحتويات قبل وصول فرق الإطفاء.

من جانبها، فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً موسعاً للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، وسط تكثيف أمني لتأمين الموقع ومنع أي محاولات اقتحام أو سرقة أثناء عمليات الإطفاء.

كما قامت الحماية المدنية بعملية تبريد دقيقة للهناجر المحترقة لتجنب أي تجدد للنيران، فيما تواصل فرق المعاينة تقييم حجم الخسائر المادية ومحتويات الهناجر.