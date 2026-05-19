دون خسائر في الأرواح.. حريق محدود في مخزن سجاد مسجد في إمبابة

شهدت منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، نشوب حريق محدود داخل غرفة ملحقة بأحد المساجد، تُستخدم كمخزن لحفظ السجاد الخاصة بالمسجد، دون وقوع أي إصابات بين المواطنين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل غرفة خارجية تابعة للمسجد بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإطفاء لمحاصرة النيران والسيطرة عليها.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق بالكامل قبل امتداده إلى داخل المسجد أو المناطق المجاورة، فيما أسفر الحريق عن تلف عدد من قطع السجاد والحصر المخزنة بالغرفة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الحريق يرجح أن يكون نتيجة ماس كهربائي، تسبب في اشتعال النيران داخل المواد القابلة للاشتعال بالغرفة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق بدقة.