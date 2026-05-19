الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحذير عاجل.. علامة بسيطة في العين قد تكشف ارتفاع السكر

أسماء عبد الحفيظ

يحذر أطباء العيون من تجاهل بعض العلامات البسيطة التي قد تظهر في العين، لأنها أحيانًا تكون مؤشرًا مبكرًا على الإصابة بمرض السكري أو ارتفاع مستويات السكر في الدم.

علامة بسيطة في العين قد تكشف ارتفاع السكر

ويؤكد الدكتور وليد الغمري استشارى العيون فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن العين تُعد من أكثر أعضاء الجسم تأثرًا بارتفاع السكر، إذ يمكن أن تظهر تغيرات دقيقة في الرؤية أو شكل العين قبل اكتشاف المرض نفسه.

أبرز العلامات التي تستدعي الانتباه

من العلامات الشائعة التي قد ترتبط بارتفاع السكر:

  • تشوش الرؤية المفاجئ
  • صعوبة التركيز البصري
  • رؤية ضبابية
  • ظهور بقع سوداء صغيرة
  • جفاف العين
  • الشعور بإجهاد سريع أثناء القراءة

ويشير   إلى أن ارتفاع السكر يؤثر على الأوعية الدموية الدقيقة داخل شبكية العين، ما قد يسبب تغيرات تدريجية في الإبصار.

لماذا يؤثر السكر على العين؟

عندما ترتفع مستويات السكر في الدم لفترات طويلة، تبدأ الأوعية الدموية الصغيرة في التضرر، خاصة الموجودة في العين والكلى والأعصاب.

وقد يؤدي ذلك إلى حالة تعرف باعتلال الشبكية السكري، وهي من أخطر مضاعفات مرض السكري إذا لم يتم اكتشافها مبكرًا.

الفحص المبكر ضروري

يشدد الأطباء على أهمية إجراء فحص دوري للعين حتى في حالة عدم وجود أعراض واضحة، لأن بعض التغيرات قد تحدث بصمت.

كما ينصحون بقياس مستوى السكر فور ملاحظة أي تغير مفاجئ في الرؤية، خاصة إذا كان الشخص يعاني من العطش المتكرر أو كثرة التبول أو الإرهاق المستمر.

من الأكثر عرضة؟

يزداد خطر الإصابة بمضاعفات العين المرتبطة بالسكر لدى:

  • مرضى السكري غير المنتظم
  • أصحاب الوزن الزائد
  • المدخنين
  • مرضى الضغط
  • كبار السن


كيف تحمي عينيك؟

لحماية العين من مضاعفات السكر ينصح الأطباء بـ:

  • ضبط مستويات السكر
  • تناول غذاء صحي
  • ممارسة الرياضة
  • إجراء فحص دوري للعين
  • تقليل التدخين
  • النوم الجيد

ويؤكد أن الاكتشاف المبكر لأي مشكلة صحية يرفع فرص العلاج ويمنع المضاعفات الخطيرة، لذلك لا يجب تجاهل أي علامة غير معتادة تظهر في العين أو الرؤية حتى لو بدت بسيطة.

