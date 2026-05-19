هاني سويلم يتفقد مشروعات الري الحديث بقنا.. والطاقة الشمسية تدعم 17 ألف مزارع

قام الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء ١٩ مايو ٢٠٢٦، بزيارة لمحافظتي الأقصر وقنا لتفقد مشروعات وأنشطة الوزارة بكلا المحافظتين.

وكان في استقبال الوزير الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، الذي أعرب عن ترحيبه بالسيد الوزير.

وقام الدكتور سويلم، يرافقه الدكتور الببلاوي، بزيارة لموقع إحدى محطات الرفع التي تعمل بالطاقة الشمسية والواقعة على ترعة خزام، ضمن أعمال "مشروع تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في صعيد مصر"، والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين الوزارة والجانب الهولندي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو".

والتقى الدكتور سويلم بالمزارعين وأعضاء رابطة مستخدمي المياه على ترعة خزام، وذلك بحضور كل من الدكتور/ محافظ قنا، و/ عبد الحكيم الواعر، الممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بمنظمة "الفاو"، وممثلي السفارة الهولندية.

الحقول الإرشادية نماذج ناجحة لتشجع المزيد من المزارعين على التحول للري الحديث

وأكد الدكتور سويلم على أهمية دفع معدلات العمل بالمشروع وتسريع الأعمال المقرر تنفيذها وفقاً للجداول الزمنية المقررة، موضحاً أن هذا المشروع يتكامل مع إستراتيجية الوزارة في تنفيذ أعمال تطوير للمساقي من خلال تحويلها إلى مواسير مضغوطة بنظام نقطة الرفع الواحدة، مع استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة، تماشياً مع سياسة الدولة نحو التوسع في استخدام الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة.

كما أكد سيادته على أهمية التوسع في تنفيذ الحقول الإرشادية، والتي ستكون بمثابة نماذج ناجحة تشجع المزيد من المزارعين على التحول للري الحديث، مع التأكيد على ضرورة قياس مدى رغبة المزارعين في تطبيق نظم الري الحديث قبل تنفيذ الأعمال على الطبيعة، والتوجيه بقياس نسبة الملوحة في التربة بعد انتهاء موسم زراعة قصب السكر، لتقييم مدى تأثير استخدام نظم الري الحديث عند زراعة محصول قصب السكر.

وشدد سيادته على ضرورة توفير التدريب اللازم للمهندسين والفنيين بالوزارة وللمزارعين فيما يخص تنفيذ وتشغيل وصيانة شبكات الري الحديث، بالشكل الذي يضمن استدامة مشروعات الري الحديث، وأيضاً تدريب المزارعين على اختيار وانتخاب العقل الخاصة بقصب السكر، والتدريب على استخدام أجهزة قياس نسبة السكر في محصول قصب السكر قبل توريده للمصانع.

جدير بالذكر أن "مشروع تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش المزارعين في صعيد مصر" يتم تنفيذه بنطاق (٤٥) قرية، منها (٢٠) قرية بمحافظة أسيوط، و(١٥) قرية بمحافظة سوهاج، و(١٠) قرى بمحافظة قنا، لخدمة أكثر من (١٧) ألف أسرة، والتحول إلى نظم الري الحديث في زمام ٨٢١ فداناً. ويهدف المشروع إلى زيادة الإنتاجية المحصولية لصالح المزارعين، والتحول من ممارسات الري التقليدية إلى نظم زراعية ذكية، حيث يتم من خلال المشروع تدريب المزارعين على استخدام تقنيات الري الحديثة، بما ينعكس على زيادة معدلات الإنتاجية المحصولية، وبالتالي تحسين الوضع المادي للمزارعين وتعزيز مصادر دخلهم. كما يهدف المشروع إلى تعزيز آليات التنسيق بين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، من خلال تعزيز أدوار روابط مستخدمي المياه.