قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شراكة مصرية إسبانية لدعم المعالجة البيئية وإعادة استخدام المياه بمصانع سكر قوص بمحافظة قنا
قبرص تعلن تصدير أول شحنة غاز إلى أوروبا عبر مصر في 2028
توجيهات رئاسية بتسريع مسار الاستدامة المالية وتعزيز الانضباط المالي
قطع في الوجه.. القبض على عامل تعدى على قائد دراجة نارية في كفر الشيخ
الأهلي يفتح خط المغرب الساخن.. عبد الحفيظ يراهن على بوجلبان لحسم صفقة الهداف قبل بيراميدز والخليج
مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون تنظيم منشآت الأمن والأمان البيولوجي
سماع دوي انفجـ ـارات في جزيرة قشم.. ومشروع قرار ضد إيران بمجلس الأمن
هاني سويلم يتفقد مشروعات الري الحديث بقنا.. والطاقة الشمسية تدعم 17 ألف مزارع
الغربية تُصدر عبقرية جديدة.. سلمى أشرف تبدأ من المدرسة الحكومية بالقرية وتنتهي وصيفةً للعالم في الروبوتات الذكية
الصحة: تحديث 63 ماكينة غسيل كلوي و151 كرسيا وتطوير 15 محطة معالجة مياه
مصر تعزز حضورها العالمي.. وزير الطيران يفتتح مؤتمر إياتا للمناولة الأرضية (IGHC 2026) بالقاهرة
هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة؟ .. الإفتاء تحسم الجدل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هاني سويلم يتفقد مشروعات الري الحديث بقنا.. والطاقة الشمسية تدعم 17 ألف مزارع

وزير الري والموارد المائية
وزير الري والموارد المائية
حنان توفيق

 قام الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء ١٩ مايو ٢٠٢٦، بزيارة لمحافظتي الأقصر وقنا لتفقد مشروعات وأنشطة الوزارة بكلا المحافظتين.

وكان في استقبال الوزير  الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، الذي أعرب عن ترحيبه بالسيد الوزير.

وقام الدكتور سويلم، يرافقه الدكتور الببلاوي، بزيارة لموقع إحدى محطات الرفع التي تعمل بالطاقة الشمسية والواقعة على ترعة خزام، ضمن أعمال "مشروع تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في صعيد مصر"، والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين الوزارة والجانب الهولندي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو".

والتقى الدكتور سويلم بالمزارعين وأعضاء رابطة مستخدمي المياه على ترعة خزام، وذلك بحضور كل من  الدكتور/ محافظ قنا، و/ عبد الحكيم الواعر، الممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بمنظمة "الفاو"، وممثلي السفارة الهولندية.

الحقول الإرشادية نماذج ناجحة لتشجع المزيد من المزارعين على التحول للري الحديث

وأكد الدكتور سويلم على أهمية دفع معدلات العمل بالمشروع وتسريع الأعمال المقرر تنفيذها وفقاً للجداول الزمنية المقررة، موضحاً أن هذا المشروع يتكامل مع إستراتيجية الوزارة في تنفيذ أعمال تطوير للمساقي من خلال تحويلها إلى مواسير مضغوطة بنظام نقطة الرفع الواحدة، مع استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة، تماشياً مع سياسة الدولة نحو التوسع في استخدام الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة.

كما أكد سيادته على أهمية التوسع في تنفيذ الحقول الإرشادية، والتي ستكون بمثابة نماذج ناجحة تشجع المزيد من المزارعين على التحول للري الحديث، مع التأكيد على ضرورة قياس مدى رغبة المزارعين في تطبيق نظم الري الحديث قبل تنفيذ الأعمال على الطبيعة، والتوجيه بقياس نسبة الملوحة في التربة بعد انتهاء موسم زراعة قصب السكر، لتقييم مدى تأثير استخدام نظم الري الحديث عند زراعة محصول قصب السكر.

وشدد سيادته على ضرورة توفير التدريب اللازم للمهندسين والفنيين بالوزارة وللمزارعين فيما يخص تنفيذ وتشغيل وصيانة شبكات الري الحديث، بالشكل الذي يضمن استدامة مشروعات الري الحديث، وأيضاً تدريب المزارعين على اختيار وانتخاب العقل الخاصة بقصب السكر، والتدريب على استخدام أجهزة قياس نسبة السكر في محصول قصب السكر قبل توريده للمصانع.

جدير بالذكر أن "مشروع تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش المزارعين في صعيد مصر" يتم تنفيذه بنطاق (٤٥) قرية، منها (٢٠) قرية بمحافظة أسيوط، و(١٥) قرية بمحافظة سوهاج، و(١٠) قرى بمحافظة قنا، لخدمة أكثر من (١٧) ألف أسرة، والتحول إلى نظم الري الحديث في زمام ٨٢١ فداناً. ويهدف المشروع إلى زيادة الإنتاجية المحصولية لصالح المزارعين، والتحول من ممارسات الري التقليدية إلى نظم زراعية ذكية، حيث يتم من خلال المشروع تدريب المزارعين على استخدام تقنيات الري الحديثة، بما ينعكس على زيادة معدلات الإنتاجية المحصولية، وبالتالي تحسين الوضع المادي للمزارعين وتعزيز مصادر دخلهم. كما يهدف المشروع إلى تعزيز آليات التنسيق بين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، من خلال تعزيز أدوار روابط مستخدمي المياه.

إحدى محطات الرفع محطات الرفع التي تعمل بالطاقة الشمسية المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الأضحى 2026

بعد إعلان الرؤية.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين والطلاب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. كم وصل عيار 21 الآن؟

أرشيفية

الفراخ البيضاء بكام.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026

العداد الكودي

الحكومة تبدأ تحويل العدادات الكودية.. اعرف التسهيلات الجديدة

رئيس الوزراء

بقرار حكومي | 6 أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى وهؤلاء محرومون بالقانون

الغندور

ستحدث مفاجأة.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن مباريات حسم الدوري

دونالد ترامب

ترامب: على إيران أن تقدم التزامات خطية بعدم امتلاكها السلاح النووي

البنزين

آخر تحديث…أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

حظر السيارات الصينية

حظر السيارات الصينية نهائيًا بقرار صادم من الكونجرس الأمريكية

فولكس فاجن ID بولو GTI

فولكس فاجن تدخل عصرًا جديدًا بطرح أول GTI كهربائية في تاريخها

رام

رام تلمح لعودة شاحنة أسطورية مستوحاة من TRX

بالصور

قبل العيد.. علامات تكشف اللحوم الفاسدة

قبل العيد.. علامات تكشف اللحوم الفاسدة عن الصالحة احذرها
قبل العيد.. علامات تكشف اللحوم الفاسدة عن الصالحة احذرها
قبل العيد.. علامات تكشف اللحوم الفاسدة عن الصالحة احذرها

تموين الشرقية يضبط 5.5 طن مخللات فاسدة و 26ألف لتر وقود مجهولة المصدر

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

تحذير عاجل.. علامة بسيطة في العين قد تكشف ارتفاع السكر

تحذير عاجل.. علامة بسيطة في العين قد تكشف ارتفاع السكر
تحذير عاجل.. علامة بسيطة في العين قد تكشف ارتفاع السكر
تحذير عاجل.. علامة بسيطة في العين قد تكشف ارتفاع السكر

أبطال فيلم FJORD يخطفون الأنظار على السجادة الحمراء بمهرجان كان

ابطال فيلم FJORD بمهرجان كان
ابطال فيلم FJORD بمهرجان كان
ابطال فيلم FJORD بمهرجان كان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد