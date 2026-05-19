الغربية تُصدر عبقرية جديدة.. سلمى أشرف تبدأ من المدرسة الحكومية بالقرية وتنتهي وصيفةً للعالم في الروبوتات الذكية

محافظ الغربية يكرم سلمى أشرف بعد حصدها المركز الثاني عالميًا في الروبوتات والآلات الذكية وتفوز بمنحة كاملة لدراسة هندسة الروبوتات بجامعة الملك فهد بعد ابتكار علمي غير مسبوق لزيادة كفاءة الروبوتات اللينة.

توجيهات محافظ الغربية

اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية: ما حققته سلمى يعكس قدرة أبناء الغربية على المنافسة الدولية في مجالات العلوم والتكنولوجيا الحديثة.. ونفخر بنماذج التعليم في المدارس الحكومية التي تُخرج عقولًا واعدة قادرة على الإبداع والابتكار

الغربية احمد فتحي

كرّم اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، الطالبة سلمى أشرف، ابنة قرية ميت السودان، الطالبة بمدرسة الشهيد عيد فتحي عطية الثانوية بمحلة منوف التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، بعد تحقيقها إنجازًا عالميًا بحصولها على المركز الثاني عالميًا في مجال الروبوتات والآلات الذكية، خلال مشاركتها في معرض ISEF 2026 الدولي للعلوم والهندسة، والذي أُقيم بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 10 إلى 15 مايو 2026، وسط مشاركة واسعة من طلاب وباحثين من مختلف دول العالم.

تحرك تنفيذي عاجل

وقد بدأت رحلة المشروع العلمي للطالبة داخل المدرسة، حيث كان نواة الفكرة من خلال الأنشطة البحثية والتطبيقية داخل المدرسة، قبل أن يتم تصعيد المشروع إلى مستوى الإدارة التعليمية، ثم إلى مديرية التربية والتعليم بالغربية، ومنها إلى مرحلة تجميع وعرض المشروعات العلمية بمكتبة الإسكندرية، حيث لاقى المشروع اهتمامًا ملحوظًا وتم اختياره ضمن المشروعات المتميزة. كما شاركت الطالبة في معرض علمي بجامعة طنطا، ليواصل المشروع تصعيده بعد ذلك ويتم عرضه ضمن الفعاليات النهائية بمكتبة الإسكندرية، حيث حظي بإشادة لجان التحكيم وتم اختياره للفوز بالمركز الأول في المعرض الختامي، قبل أن يتم ترشيحه لتمثيل مصر في المعرض الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي توجت خلاله بالمركز الثاني عالميًا.

طالبة طنطا

كما نجحت الطالبة في حصد المركز الأول ضمن الجوائز الخاصة المقدمة من مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، لتفوز بمنحة دراسية شاملة التكاليف لدراسة مرحلة البكالوريوس بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في تخصص الروبوتات والأجهزة الذكية، تقديرًا لتفوقها العلمي وتميز مشروعها البحثي.

وأكد محافظ الغربية أن ما حققته الطالبة يُعد مصدر فخر واعتزاز لأبناء المحافظة كافة، مشيرًا إلى أن الغربية تمتلك نماذج شبابية واعدة قادرة على تحقيق إنجازات عالمية عندما تتوفر لها الرعاية والدعم المناسبان، لافتًا إلى أن التعليم في المدارس الحكومية يثبت يومًا بعد يوم أنه قادر على تقديم نماذج مشرفة تواكب متطلبات العصر.

تبادل الخبرات

وقال اللواء دكتور علاء عبد المعطي:سلمى قدمت نموذجًا مُشرفًا للطالب المصري القادر على الابتكار والمنافسة الدولية، وما وصلت إليه يؤكد أن أبناء الغربية يمتلكون عقولًا متميزة قادرة على صناعة الفارق في مجالات المستقبل، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتكنولوجيا الحديثة، وهي نماذج نعتز بها ونعتبرها امتدادًا لرموز العلم في مصر مثل الراحل الدكتور أحمد زويل، ونأمل أن نراها أصغر من يحصل على جائزة نوبل مستقبلًا.

وأضاف المحافظ أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الموهوبين والمبتكرين في مختلف المجالات العلمية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء جيل قادر على مواكبة التطورات العالمية والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة بالعلم والمعرفة.

علاج المشكلات المرتبطة بالروبوتات

ونجحت الطالبة سلمى أشرف كشاف في معالجة إحدى أبرز المشكلات المرتبطة بالروبوتات اللينة، والمتمثلة في ضعف القدرة على التحمل، حيث استلهمت تصميم هيكل داخلي يحاكي فقرات الأسماك، وقامت بدمجه داخل أصابع سيليكونية مزدوجة، ما منح الروبوت قدرة استثنائية على الجمع بين المرونة والقوة في الوقت نفسه.

وتمكن التصميم المبتكر من الالتفاف حول بيضة دون التسبب في كسرها، مع الحفاظ على صلابة كافية لرفع أوزان تجاوزت قدرة النماذج التقليدية بنحو 3.5 ضعف، وهو ما لفت أنظار لجان التحكيم الدولية بالمعرض، وأسهم في حصولها على هذا التقدير العالمي الكبير.

ومن جانبها، أعربت الطالبة سلمى أشرف كشاف عن سعادتها الكبيرة بهذا التكريم، مؤكدة أن دعم أسرتها ومعلميها كان السبب الرئيسي وراء وصولها إلى هذه المرحلة، مشيرة إلى أن تمثيل مصر ومحافظة الغربية في محفل عالمي بهذا الحجم كان مسؤولية كبيرة دفعتها لبذل أقصى جهد ممكن، متمنية أن تتمكن خلال الفترة المقبلة من تطوير مشروعها وتحويله إلى تطبيقات عملية تخدم مجالات التكنولوجيا والصناعة المصرية.

كما وجّهت أسرة الطالبة الشكر لمحافظ الغربية على هذا التكريم والدعم المعنوي، مؤكدين أن اهتمام الدولة بالمبتكرين والموهوبين يمنح أبناءها دفعة قوية للاستمرار في طريق النجاح والتميز، ويعزز ثقة الشباب المصري في قدراته وإمكاناته.

وفي ختام التكريم، حرص اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية على توجيه الشكر والتقدير لأسرة الطالبة ومعلميها والقائمين على دعمها ورعايتها العلمية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز هو نتاج منظومة متكاملة من الدعم والتشجيع والإيمان بالموهبة، مشددًا على استمرار المحافظة في تقديم كل أوجه الدعم لأبنائها المتفوقين في مختلف المجالات العلمية والثقافية والرياضية، باعتبارهم نماذج مشرفة ترفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.