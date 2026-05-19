اقتحامات و حرق أراضي زراعية.. الاحتلال الإسرائيلي يصعد اعتداءاته في الضفة الغربية

صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون، اليوم، من اعتداءاتهم واقتحاماتهم في مناطق متفرقة من مدن الضفة الغربية المحتلة، شملت إحراق أراض زراعية، وتسليم إخطارات بوقف العمل في منشآت سكنية، إضافة إلى مداهمات واقتحامات لبلدات وقرى فلسطينية.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين أحرقوا، بحماية قوات الاحتلال، أراضي في منطقة أم نيرة ببلدة الكرمل جنوب محافظة الخليل.

كما سلمت سلطات الاحتلال أهالي قرية أم قصة ببادية يطا جنوب الخليل 15 إخطارا بوقف العمل في منازل ومساكن ومنشآت، وسط مناشدات فلسطينية للمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل لحماية السكان وممتلكاتهم.

وفي محافظة رام الله والبيرة، أحرق مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، أراضي زراعية في قرية المغير شمال شرق رام الله، ما أدى إلى احتراق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في منطقة السهل الشرقي.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة عقب اندلاع الحريق لتأمين الحماية للمستوطنين، ومنعت المواطنين من الاقتراب، وأطلقت الرصاص الحي تجاههم دون تسجيل إصابات، كما اقتحم المستوطنون محيط منازل في الجهة الشرقية من القرية وسط إطلاق نار باتجاه المنازل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قريتي المغير وأبو فلاح شمال رام الله، إلى جانب حي البالوع وضاحية التربية والشارع الرئيسي المحاذي لمخيم الجلزون، دون أن يبلغ عن اعتقالات، فيما اندلعت مواجهات في المغير تخللها إطلاق قنابل الغاز السام.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة واد أبو فريحة الواقعة بين منطقة العبيات ومدينة بيت ساحور شرق المحافظة، وتمركزت قرب منزل أسير محرر مبعد، دون الإبلاغ عن مداهمات أو اعتقالات.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب المحافظة، وداهمت عدة محال تجارية وفتشتها، كما أوقفت مواطنين في وسط البلدة وأخضعتهم لتحقيق ميداني، فيما اقتحمت أيضا قرية كفر قود غرب جنين ونشرت فرق المشاة في شوارعها.