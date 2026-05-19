شريف الخشاب: علاء عبدالعال سيندم على طريقة رحيله عن غزل المحلة

تحدث شريف الخشاب المدير الرياضي لنادي غزل المحلة عن تحقيق الفوز أمام الاتحاد السكندري في الجولة 11 من مرحلة الهبوط بالدوري المصري الممتاز.

وقال الخشاب في مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور: "مباراة الاتحاد شهدت روح عالية من كل اللاعبين ورغبة قوية في الفوز وحصد الثلاث نقاط، سعداء جدا بالفوز والثلاث نقاط ومباراة الاتحاد السكندري كانت مهمة لنا جميعا".

وأضاف: "مجلس إدارة نادي غزل المحلة "متربين" داخل النادي ويعشقون المحلة ويوفرون كل شيء للنادي".

وتابع: "لم يكن هناك مفاوضات مع أي مدرب وكلها كلام مواقع وأبلغت مجلس إدارة النادي بالتقدم باستقالتي حال صحة التفاوض مع مدرب في وجود علاء عبدالعال".

وواصل: "مجلس إدارة النادي كان يستعد لتجديد عقد علاء عبدالعال لموسم جديد وهذا دليل على تمسكنا ببقاءه وعلاء عبدالعال تواصل معي بعد طلبي بالاستقالة وقالي لا تترك النادي".

وأكد: "علاء عبدالعال كان غاضبا من أخبار التفاوض مع مدرب جديد ومجلس الإدارة أكد على ثقتهم فيه".

وشدد: "تفاجئت في اليوم الثاني عن استقالة علاء عبدالعال من تدريب الفريق رغم إرساله لبرنامج تدريب الفريق".

وأكمل: "علاء عبدالعال مدرب كبير وسيندم على طريقة رحيله من تدريب الفريق بتلك الطريقة".

واختتم: "أحمد خطاب مدرب واعد وكبير ويعمل باحترافية كبيرة وهو "انسان نضيف" وجماهير المحلة تثق بشكل كبير في المدرب".