سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. كم وصل عيار 21 الآن؟

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر وعيار 21 الآن.. شهد سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 حالة من الاستقرار النسبي داخل الأسواق المصرية خلال بداية التعاملات الصباحية، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتحركات المعدن الأصفر محليًا وعالميًا، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية التي تؤثر بصورة مباشرة على أسعار الذهب في الأسواق.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولًا ومبيعًا في مصر، نحو 6875 جنيهًا للبيع، و6825 جنيهًا للشراء، بالتزامن مع استمرار اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار الذهب بشكل يومي سواء بغرض الادخار أو الاستثمار أو شراء المشغولات الذهبية.

شهدت أسعار الذهب اليوم تحركات محدودة بمختلف الأعيرة داخل سوق الصاغة المصرية، حيث جاءت الأسعار وفق آخر تحديثات التداولات الصباحية على النحو الآتي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 خلال تعاملات اليوم الثلاثاء نحو 7857.25 جنيه للبيع، و7800 جنيه للشراء، ويعد هذا العيار من أعلى الأعيرة الذهبية من حيث نسبة النقاء، ويستخدم بشكل واسع في السبائك والاستثمار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

وبلغ سعر الذهب عيار 22 خلال تعاملات الثلاثاء نحو 7202 جنيه للبيع، و7150 جنيه للشراء، ويعتبر من الأعيرة التي تلقى رواجًا في بعض الأسواق العربية والخليجية.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

ووصل سعر الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا داخل السوق المصرية، إلى نحو 6875 جنيهًا للبيع، و6825 جنيهًا للشراء، وهو العيار الذي يشهد أعلى معدلات الطلب في محلات الصاغة بمختلف المحافظات.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

فيما بلغ سعر الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 5892.75 جنيه للبيع، و5850 جنيهًا للشراء، ويعد من الأعيرة التي يفضلها بعض الشباب بسبب انخفاض تكلفته مقارنة بالأعيرة الأعلى.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

وسجل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء نحو 55000 جنيه للبيع، و54600 جنيه للشراء، ويهتم عدد كبير من المستثمرين بمتابعة أسعار الجنيه الذهب باعتباره أحد وسائل الادخار والاستثمار في المعدن الأصفر.

أسعار الذهب بالمصنعية في مصر

وتختلف أسعار الذهب في مصر من محل صاغة إلى آخر بسبب قيمة المصنعية والدمغة التي يتم إضافتها على سعر الجرام الأساسي، حيث يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة بين 150 و300 جنيه وفقًا لنوع عيار الذهب والمحافظة والتاجر.

وتتراوح قيمة المصنعية غالبًا بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، كما تختلف بحسب تصميم المشغولات الذهبية ونسبة المعادن المضافة إلى الذهب، إذ كلما زادت نسبة المعادن الأخرى انخفض القيراط.

وتستخدم الأوقية، التي تزن 31.1 جرام، كوحدة قياس عالمية لوزن الذهب والحلي والسبائك، وتعد من أهم الوحدات التي يتم الاعتماد عليها في تسعير المعدن الأصفر عالميًا.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب عالميًا ومحليًا

وتوجد مجموعة من العوامل الرئيسية التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية، ويأتي في مقدمتها حركة العرض والطلب داخل الأسواق، إلى جانب الأزمات السياسية والاقتصادية التي تدفع المستثمرين إلى اللجوء للذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.

كما تلعب الاحتياطيات الحكومية والبنوك المركزية دورًا مهمًا في تحديد اتجاهات أسعار الذهب، فضلًا عن تأثير المضاربات داخل الأسواق المالية العالمية.

وتؤثر أيضًا الصراعات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية العالمية بصورة كبيرة على حركة أسعار المعدن النفيس، بالإضافة إلى معدلات التضخم وأسعار الفائدة العالمية.

ويعد الدولار الأمريكي أحد أبرز العوامل المؤثرة على تسعير الذهب، حيث يؤدي ارتفاع قوة الدولار عادة إلى تراجع أسعار الذهب عالميًا، بينما يدفع انخفاضه المعدن الأصفر إلى الصعود.

كما تدخل تكاليف التنقيب والتعدين ضمن العوامل المؤثرة على الأسعار، نظرًا لارتباطها بتكلفة استخراج الذهب وإنتاجه في الأسواق العالمية.

لماذا يواصل المصريون متابعة أسعار الذهب يوميًا؟

ويحرص المواطنون في مصر على متابعة أسعار الذهب بشكل يومي بسبب ارتباطه بالادخار والاستثمار، بالإضافة إلى استخدامه في المناسبات الاجتماعية مثل الزواج والخطوبة.

كما يمثل الذهب بالنسبة لكثير من الأسر وسيلة آمنة للحفاظ على قيمة الأموال في ظل التغيرات الاقتصادية وتقلبات الأسواق، وهو ما يفسر ارتفاع معدلات البحث يوميًا عن أسعار الذهب بمختلف الأعيرة داخل محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي.