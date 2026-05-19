تحذير من السعودية.. تأشيرات الزيارة لا تبيح لحاملها أداء فريضة الحج

شددت وزارة الداخلية السعودية، اليوم، على أن تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخول حاملها لأداء فريضة الحج، مؤكدة أن الحصول على تصريح بالحج شرط أساسي لأداء الفريضة.

وأهابت الوزارة في بيان صحفي، بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج، والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وعدم مخالفة هذه التعليمات حتى لا تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.

وكانت الداخلية السعودية قد أكدت، الأحد، أنه سيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال سعودي بحق من يضبط مؤديا أو محاولا أداء الحج دون تصريح، وترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.