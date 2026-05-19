رياضة

لا نشعر بالقلق.. الزمالك يكشف تطورات موقف القيد وصفقات الموسم الجديد

يارا أمين

كشف مصدر داخل نادي الزمالك لبرنامج مودرن سبورتس تقديم الإعلامي هاني حتحوت على قناة Modern mti، أن إدارة النادي لا تشعر بقلق كبير بشأن ملف فك القيد، رغم تجاوز إجمالي المديونيات المستحقة على النادي للجهات المختلفة حاجز 5 ملايين دولار.

وأوضح المصدر أن الإدارة البيضاء ترى أن الحل لا يكمن في سداد المبلغ كاملًا دفعة واحدة، بل في الوصول إلى تسويات وجدولة للمديونيات، مع الحصول على مستندات رسمية تؤكد الاتفاقات المبرمة مع الأطراف المختلفة.

وأشار إلى أن هناك توجهًا واضحًا داخل الزمالك لإنهاء القضايا العالقة أولًا، ثم العمل على سداد المستحقات وفق نظام الأقساط، بما يضمن فتح القيد بشكل قانوني ومنظم.

وأضاف المصدر في تصريحات لبرنامج مودرن سبورتس، أن الأولوية القصوى داخل القلعة البيضاء حاليًا تتمثل في مواجهة سيراميكا كليوباترا، والتي تُعد مباراة حسم لقب الدوري، باعتبارها المحطة الأهم في ختام موسم شاق بذل فيه اللاعبون والجماهير مجهودًا كبيرًا.

وأكد أن الإدارة الرياضية بالنادي أعدت بالفعل تصورًا متكاملًا بشأن ملف الراحلين عن الفريق، إلى جانب الصفقات الجديدة المطلوبة فور فتح باب القيد، سواء على مستوى المراكز المستهدفة أو أسماء اللاعبين المرشحين.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك بدأ مبكرًا في التخطيط للموسم المقبل، لكن الرسالة الحالية داخل النادي واضحة للجميع: التركيز الكامل الآن على مباراة سيراميكا، على أن يتم فتح باقي الملفات في التوقيت المناسب.

