مران اليوم | تخفيف الحمل البدني على لاعبي الزمالك

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تخفيف الحمل البدني للاعبين خلال مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



يأتي ذلك خوفًا من تعرض اللاعبين للإجهاد قبل المباراة المرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري.



وتولى البرتغالي نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال، الإشراف على الفقرة البدنية للاعبين والتي بدأت بالركض حول الملعب، بالإضافة إلى بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأخيرة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.