محمد عواد يكشف حقيقة غضب عبد الله السعيد بعد خسارة الزمالك بنهائي الكونفدرالية

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد حقيقة ما تردد بشأن وجود خلاف بين محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، وعبد الله السعيد، عقب خسارة الفريق أمام اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح عبد الجواد، خلال تقديمه برنامج "ملعب أون"، أنه تواصل بشكل مباشر مع محمد عواد، الذي نفى تمامًا وجود أي غضب من جانب عبد الله السعيد بسبب عدم تصديه لركلات الترجيح خلال المباراة.

وأكد عواد، بحسب تصريحات إبراهيم عبد الجواد، أن العلاقة بينه وبين عبد الله السعيد قوية للغاية، قائلاً: "عبد الله كابتني، وأنا طالع معاه من الإسماعيلي، وعلاقتنا على أعلى مستوى".

وأضاف عبد الجواد أن حالة الغضب التي ظهرت على عبد الله السعيد عقب اللقاء كانت طبيعية بسبب خسارة اللقب، موضحًا أن قائد الزمالك كان منزعجًا من أداء الفريق وعدم الضغط بشكل كافٍ على لاعبي اتحاد العاصمة خلال المباراة.

وكان اتحاد العاصمة الجزائري قد توج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية عقب فوزه على الزمالك بنتيجة 8-7 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل.