محمد عواد الأقرب لحراسة مرمي الزمالك في مباراة سيراميكا بالدوري ..تفاصيل

أكد الإعلامي أحمد حسن أن الحارس محمد عواد هو الأقرب للبدء أساسياً في حراسة مرمى نادي الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "محمد عواد الأقرب للمشاركة في مباراة سيراميكا الأربعاء المقبل".

وقد سقط نادي الزمالك في خسارة مؤلمة أمام اتحاد العاصمة على أرضه ووسط جمهوره في نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ورغم نجاح الزمالك في التقدم مبكرا على اتحاد العاصمة وتعديل نتيجة مباراتي الذهاب والإياب لكن فضل التراجع واستقبال الهجمات من المنافس مما سبب خروج المباراة بالتعادل واللجوء لركلات الترجيح.

ونجح فريق اتحاد العاصمة في تسجيل ركلاته الترجيحيه فيما سدد محمد شحاته كرة خارج المرمى.

وشهدت المباراة عقب نهايتها حالة غضب من جانب عبدالله السعيد بسبب عدم تصدى محمد عواد لأي تسديدة من أصل 8 ضربات ترجيحية.

وحاول محمد عواد الرد على عبدالله السعيد وسط أجواء مشحونة بالغضب بين اللاعبين في أرض الملعب وتدخل حسام عبدالمجيد على الفور وابعد الحارس عن السعيد.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في المباراة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأخيرة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.