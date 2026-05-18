نجم الزمالك يهاجم التحكيم بعد خسارة الكونفدرالية.. ماذا قال؟

وجه محمد إسماعيل لاعب ومدافع نادى الزمالك رسالة قوية إلى جماهير الزمالك عقب خسارة الفريق لقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة.



وكتب محمد إسماعيل عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام :"لم أكن أتخيل يومًا أنني سأكتب عن هذا الأمر، لكنكم عرفتم كيف تَخفون هذه اللقطة عن مخرج المباراة، وعن تقنية الفيديو وعن الحكم الذي قال إنني أنا من اصطدمت بكتفه، منذ الدقيقة الخامسة وأنا أنزف طوال المباراة، ولم أستطع مساعدة فريقي بالشكل الذي كنت أتمناه".

وأضاف :"لم أشعر بالعدل في المباراة وعندما رأيت طاقم الحكام يحتفلون بعد المباراة، وأخيرًا، إلى جمهور الزمالك... أنتم الحامي الوحيد لهذا النادي".



وسقط نادي الزمالك في خسارة مؤلمة أمام اتحاد العاصمة على أرضه ووسط جمهوره في نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ورغم نجاح الزمالك في التقدم مبكرا على اتحاد العاصمة وتعديل نتيجة مباراتي الذهاب والإياب لكن فضل التراجع واستقبال الهجمات من المنافس مما سبب خروج المباراة بالتعادل واللجوء لركلات الترجيح.

ونجح فريق اتحاد العاصمة في تسجيل ركلاته الترجيحيه فيما سدد محمد شحاته كرة خارج المرمى.

وشهدت المباراة عقب نهايتها حالة غضب من جانب عبدالله السعيد بسبب عدم تصدى محمد عواد لأي تسديدة من أصل 8

وحاول محمد عواد الرد على عبدالله السعيد وسط أجواء مشحونة بالغضب بين اللاعبين في أرض الملعب وتدخل حسام عبدالمجيد على الفور وابعد الحارس عن السعيد.