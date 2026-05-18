الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

المفتى: يستحب الاجتماع مع العائلة والتكبير معهم بدءا من اليوم

شيماء جمال

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: هل يستحب أن أبدأ التكبير مع عائلتي في المنزل من أول شهر ذي الحجة؟

وأجاب عن السؤال الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية قائلا: الاجتماع مع العائلة والتَّكبير معهم في هذه الأيام المباركة باب عظيم من أبواب التعاون على البِرِّ والتقوى، وقد قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]، كما أنها وسيلة لإحياء سُنة من سنن الحبيب المُصطفَى صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته من بعده، ويُستحب التكبير من بداية شهر ذي الحجة، ولا يقتصر الذكر في هذه الأيام المباركة على التَّكبير، بل يشمل التَّسبيح والتَّهليل وغير ذلك.

بداية التكبير في العشر الأوائل من ذي الحجة

أمَّا بالنسبة للتَّكبير في العشر الأوائل من ذي الحجة على جهة الخصوص، وهو ما يُعرف بـ"التَّكبير المُطْلَق" الذي يبدأ ببداية هذا الشَّهر، فإنَّه يستحب للمسلم شرعًا في هذه الأيام المُباركة أن يأتي به في موضع يكون ملائمًا لذلك ومناسبًا له من مسجد ومنزل وغيرهما، لا فرق في ذلك بين مُقيم ومُسافر أو ذكر وأنثَى؛ عملًا بعموم قول الله تعالى: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ﴾ [الحج: 28].

 إذ المقصود بـ"الأيام المعلومات": العشر الأوائل من ذي الحجة من أول يوم من هذا الشَّهر حتى يوم النَّحر على ما رُوي عن عبد الله بن عبَّاس رضي الله عنهما، وهو ما عليه جمهور أهل العلم.

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْمِيدِ، وَالتَّكْبِيرِ، وَالتَّهْلِيلِ» أخرجه الأئمة: أحمد، والبيهقي في "شعب الإيمان".

قال العلامة الحِجَّاوِي في "الإقناع" (1/ 202، دار المعرفة): [ويُسَنُّ التكبير المطلق في العيدين وإظهاره في المساجد والمنازل والطرق حضرًا وسفرًا في كل موضع يجوز فيه ذكر الله.. وفي الأضحى يبتدئ المطلق من ابتداء عشر ذي الحجة ولو لم ير بهيمة الأنعام إلى فراغ الخطبة يوم النحر] اهـ.

وقد أُثِرَ عن الصَّحابة رضوان الله تعالى عليهم حرصُهم على إحياء سنة التَّكْبير في العشر الأوائل من ذي الحجة برفع الصَّوتِ به في جموع الخلق، ومشاركتهم في ذلك، ومتابعة الناس لهم بالتَّكْبِير خلفهم، فقد روي أنَّ كُلًّا من عبد الله بن عمر، وأبي هريرة رضي الله عنهم، أنهما كانا: «يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ، وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا» أخرجه الإمام البخاري معلقًا، ووصله الإمام الحافظ ابن حَجَرٍ العَسْقَلَانِي في "تغليق التعليق" (2/ 378، ط. المكتب الإسلامي).

فجُعل التَّكْبير من غُرَّةِ ذي الحِجَّة شِعَارًا لهذه الأيام المباركة، إحياءً لسُنَّةِ النَّبي صلى الله عليه وآله وسلَّم وسنَّة السَّلَفِ الصَّالح من بعده، سواء أكان هذا التَّكْبير فرديًّا أم جماعيًّا.

على أنَّ المسلم إن أراد الاستزادة والتَّوسع وتنويع ذكره اللِّسَانِي بين تحميد وتهليل وتكبير وغير ذلك أجزأه ونال الثواب ولا حرج عليه.

قال الإمام النَّووي في "الأذكار" (ص: 147، ط. دار الفكر) في باب الأذكار في العشر الأول من ذي الحِجَّة: [يُستحبُّ الإِكثار من الأذكار في هذا العشر زيادةً على غيره] اهـ. فأفاد ذلك استحباب الذِّكر مطلقًا على تعدد صوره وأشكاله، وتنوع عباراته وصياغاته.

كما لا يخفَى ما في الاجتماع مع العائلة والتَّكبير معهم في هذه الأيام المباركة من مقاصد جليلة، فهو باب عظيم من أبواب التعاون على البِرِّ والتقوى، وقد قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]، كما أنها وسيلة لإحياء سُنة من سنن الحبيب المُصطفَى صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته من بعده، ومن المُقرر شرعًا أن "للوسائل أحكام المقاصد"، كما في "قواعد الأحكام" للإمام العز بن عبد السلام (1/ 53، ط. مكتبة الكليات الأزهرية).

