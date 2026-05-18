افتتاح فرع القومي للطفولة والأمومة بمحافظة قنا لتعزيز خدمات حماية الطفل ودعم الأسر بالصعيد

افتتحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، واللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بمحافظة قنا، في خطوة جديدة نحو تعزيز مظلة الحماية والرعاية والدعم للأطفال والأسر، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للأطفال بمحافظات صعيد مصر.

واستهلت الدكتورة سحر السنباطي زيارتها لمحافظة قنا بلقاء اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بديوان عام المحافظة، حيث ناقش الجانبان عددًا من القضايا والملفات المتعلقة بحماية الطفل ودعم الأسرة، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للأطفال والأسر بالمحافظة. وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان الدروع التذكارية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والدكتور كرم ملاك، عضو مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة سلمى القاضي، المشرف العام على فرع المجلس بقنا، والدكتورة هناء السيد، مدير برنامج «صحة فرح» ومستشار المجلس، والأستاذ هشام الخطيب، مدير مشروع فروع المجلس.

وخلال كلمتها، أعربت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن سعادتها بالتواجد في محافظة قنا، مؤكدة أن المحافظة تمثل نموذجًا أصيلًا للمجتمع المصري بما تتميز به من قيم وتماسك ووعي مجتمعي.

وأشارت إلى أن افتتاح فرع المجلس بالمحافظة يأتي في إطار خطة المجلس للتوسع في إنشاء فروع بالمحافظات، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، والذي أصدره فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يعكس اهتمام الدولة المصرية بقضايا الطفولة والأمومة باعتبارها من أولويات العمل الوطني.

وأضافت أن افتتاح فرع المجلس بمحافظة قنا يأتي في إطار الاهتمام بتعزيز تواجد المجلس بمحافظات صعيد مصر، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للأطفال وأسرهم، بما يضمن وصول خدمات الحماية والدعم والرعاية إلى الأطفال في مختلف المحافظات، لافتة إلى حرص المجلس على توفير آليات الحماية، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، ورفع الوعي بحقوق الطفل، إلى جانب دعم جهود التمكين الأسري وبناء بيئة آمنة وداعمة للأطفال.

وأكدت أن المجلس يعمل على وضع السياسات الوطنية الداعمة للطفل والأسرة، والتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذ البرامج والمبادرات التي تستهدف تعزيز الحماية والرعاية والتنمية للأطفال والأسر في مختلف المحافظات.

كما افتتحت الدكتورة سحر السنباطي غرفة التكامل الحسي بمقر فرع المجلس بمحافظة قنا، وذلك في إطار دعم الأطفال وتقديم خدمات متخصصة تسهم في تحسين جودة الرعاية المقدمة لهم.

وخلال الزيارة، دشنت رئيسة المجلس ومحافظ قنا عددًا من المبادرات المجتمعية والتنموية المهمة، وفي مقدمتها مبادرة «صحة فرح»، التي تهدف إلى نشر مفاهيم الوقاية والرعاية الصحية السليمة، ودعم صحة الأطفال والفتيات والأمهات. كما تم تدشين مبادرة «غزل بنات»، وهي مبادرة تنموية تستهدف مناهضة زواج الأطفال من منظور شامل يقوم على التمكين والتنمية، من خلال دعم الفتيات بالتعليم والتدريب وتنمية المهارات والوعي، وفتح مسارات حقيقية للمشاركة الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز قدرتهن على بناء مستقبل آمن وكريم.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي أن رؤية المجلس ترتكز على بناء الإنسان، ودعم الأسرة المصرية، وتمكين الأطفال والفتيات من مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا، مشيرة إلى أن حماية الفتيات لا تتحقق فقط من خلال التوعية أو التشريعات، وإنما أيضًا عبر خلق الفرص الحقيقية، ودعم الأسرة، وتمكين الفتيات من امتلاك المعرفة والثقة والقدرة على اتخاذ القرار.

ومن جانبه، أكد اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أن افتتاح فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بمحافظة قنا يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز خدمات الحماية والرعاية والدعم المقدمة للأطفال والأسر، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن اختيار «مركز الحكيم الشامل لتأهيل المعاقين» مقرًا للفرع الجديد يعكس رؤية متكاملة تهدف إلى دعم ودمج الأطفال ذوي الهمم، وتوفير بيئة داعمة تضمن لهم ولأسرهم مختلف أوجه الرعاية النفسية والاجتماعية والطبية والتأهيلية.

وأضاف محافظ قنا أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء الإنسان المصري، وتضع قضايا الطفولة والأمومة في مقدمة أولوياتها الوطنية، مؤكدًا أن المحافظة حريصة على دعم كافة المبادرات والبرامج التي تستهدف حماية الأطفال، ومناهضة كافة أشكال العنف أو الإهمال ضدهم، إلى جانب تمكين المرأة والأم الصعيدية باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الأسرة والمجتمع.

كما اشاد محافظ قنا بجهود الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، المستمرة في تطوير عمل المجلس والتوسع في خدماته بالمحافظات، بما يسهم في توفير مظلة حماية ودعم متكاملة للأطفال والأسر بمختلف أنحاء الجمهورية.

كما كرّمت الدكتورة سحر السنباطي الدكتور أحمد فتحي زكي، نائب رئيس قسم المخ والأعصاب بكلية طب جامعة قنا، تقديرًا لدوره ومساهمته في تأسيس غرفة التكامل الحسي بمقر فرع المجلس بمحافظة قنا، بما يسهم في دعم الأطفال وتقديم خدمات متخصصة لهم.

وشمل التكريم أيضًا الطالبة زينب عزت محمد علوان، بمناسبة التحاقها بالبرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة بالأكاديمية الوطنية للتدريب، متمنية لها دوام التوفيق والنجاح، وأن تكون نموذجًا مشرفًا للشباب المصري الواعد.

وفي ختام زيارتها لمحافظة قنا، حرصت الدكتورة سحر السنباطي على زيارة دار الأطفال المعثور عليهم، في إطار متابعة أوضاع الأطفال داخل مؤسسات الرعاية، مشيدة بما تقدمه الدار من أوجه الدعم والرعاية للأطفال، بما يضمن تنشئتهم في بيئة آمنة وداعمة تراعي احتياجاتهم.