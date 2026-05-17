محافظات

محافظ سوهاج ورئيسة القومي للطفولة والأمومة يفتتحان مقر فرع المجلس بالمحافظة

سوهاج _ أنغام الجنايني

افتتح اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم، مقر فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بالمحافظة.

وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم (182) لسنة 2023 بشأن تنظيم عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة، والذي نص على إنشاء فروع للمجلس بالمحافظات دعمًا لمبدأ اللامركزية، وتيسيرًا لوصول آليات الحماية والرعاية للأطفال في مواقعهم، بما يضمن سرعة الاستجابة وفاعلية التدخل.

جاء ذلك بحضور كمال سليمان نائب محافظ سوهاج، والنائبة غادة الضبع عضو مجلس الشيوخ، والنائب مختار همام عضو مجلس النواب، والدكتورة رجاء حسين المشرف العام على فرع المجلس بسوهاج.

والدكتور كرم ملاك عضو المجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى جانب وكلاء الوزارات المختلفة، وممثلي الجهات التنفيذية، ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد محافظ سوهاج حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم لفرع المجلس، نظرًا للدور المهم والفعال الذي يقوم به في حماية ورعاية الأطفال والأسر، من خلال الأنشطة والمبادرات المتنوعة التي يتم تنفيذها لتعزيز آليات حماية الطفل بالمحافظة.

وثمن الجهود التي يبذلها المجلس القومي للطفولة والأمومة في التصدي لكافة أشكال العنف ضد الأطفال، وتوفير بيئة آمنة لهم.

وأشار المحافظ إلى أن افتتاح مقر فرع المجلس يأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك بين المحافظة والمجلس، مؤكدًا دعمه الكامل لكافة جهود المجلس في نشر الوعي المجتمعي وتمكين الأطفال، معربًا عن سعادته بافتتاح فروع المجلس على مستوى الجمهورية، بما يعكس الاهتمام الكبير بقضايا الطفولة ودعم حقوق أطفال مصر.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة سحر السنباطي أن الأسرة تُعد الحصن الأول والدرع الواقي للأطفال، فهي البيئة التي تتشكل فيها شخصياتهم، وتُغرس فيها القيم والمبادئ، ويكتسبون من خلالها الإحساس بالأمان والانتماء.

واشارت إلى أن دور الأسرة في حماية الأطفال من المخاطر المختلفة يُعد دورًا محوريًا لا غنى عنه، لافتةً إلى أن المخاطر التي يتعرض لها الأطفال لم تعد تقتصر على الجوانب التقليدية، بل امتدت لتشمل مخاطر نفسية واجتماعية ورقمية، مثل التنمر، والاستغلال، والإهمال، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن حماية الأطفال مسئولية مجتمعية تبدأ من الأسرة، وتتكاتف فيها جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، لضمان تنشئة أجيال قادرة على مواجهة التحديات، ومحصنة بالقيم والأخلاق.

واكدت أن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الطفل، وأن حماية الطفل اليوم هي ضمان لمستقبل الوطن غدًا.

كما تم افتتاح غرفة آمنة للطفل بالفرع الجديد، والتي تمثل مساحة إنسانية آمنة ومهيأة لاستقبال الأطفال ضحايا أو المعرّضين للعنف والإساءة، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم وفقًا للمعايير الوطنية، وبما يحفظ كرامة الطفل ويضع مصلحته الفضلى في صدارة التدخل.

كما شهد الافتتاح تدشين وإطلاق مبادرات "زرع حصد"، و " صحة فرح "، وكذلك مبادرة "غزل بنات"، وهي إحدى المبادرات التوعوية الهادفة التي تستهدف إحياء التراث الخاص بكل محافظة، وتركز على تمكين الفتيات في مرحلتي الطفولة والمراهقة، وتعزيز ثقتهن بأنفسهن، والتوعية بحقوقهن في التعليم والحماية من كافة أشكال العنف والتمييز وزواج الأطفال.

وعلى هامش الافتتاح كان قد استقبل محافظ سوهاج، الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس، بمكتبه، وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك، وكذلك تم تبادل الدروع، حيث أهدت رئيس المجلس درع المجلس القومي للطفولة والأمومة للمحافظ، كما أهدى السيد المحافظ درع المحافظة للسيدة الدكتورة رئيس المجلس.

مع ارتفاع درجات الحرارة.. 10 نصائح لمواجهة الطقس الحار

