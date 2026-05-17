رئيس جامعة سوهاج يُجري جولة تفقدية داخل كافيتريات الحرم الجامعي للتأكد من جودة المعروضات|صور

أجرى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل داخل كافيتريات مقر الجامعة الجديد، للتأكد من سلامة وجودة المعروضات والمنتجات الغذائية.

يصاحبه الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جامعة سوهاج

وقال “النعماني”، أن الجولة جاءت بهدف التأكد من سلامة وجودة الأغذية المقدمة للطلاب، ومتابعة مدى تطبيق إجراءات الصحة ومعايير واشتراطات السلامة الغذائية.

واضاف أنه تم تفقد الأغذية المقدمة والتأكد من مستويات النظافة وسلامة مراحل الإعداد والطهي، كما تم تفقد الجزء المخصص لبيع العصائر والحلوي، وفحص تاريخ الإنتاج والانتهاء.

ومعاينة طرق حفظ وتخزين المعلبات والمنتجات الغذائية بالاساليب الصحية المتعارف عليها.

وقد وجّه رئيس الجامعة، مسئولى الكافيتريات والقائمين بالعمل بضرورة الاهتمام بالخدمات المقدمة للطلاب وتطويرها، ومراعاة توافر كافة احتياجاتهم بأعلى مستوى من الجودة.

وبالاسعار المناسبة المتوافقة مع أسعار السوق الخارجي، هذا بالإضافة إلى المتابعة المستمرة واليومية لجميع مقرات الكافيتريات، والتأكد من الالتزام التام بالتعليمات وشروط الصحة والسلامة.