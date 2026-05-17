الفنانون يتوافدون على مقر مجلس الشيوخ للمشاركة في اجتماع لجنة الثقافة

توافد عدد من الفنانين علي مقر مجلس الشيوخ، للمشاركة في اجتماع لجنة الثقافة والإعلام السياحة والآثار بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، لمناقشة المقترح المقدم من الفنان ياسر جلال بشأن «حق الأداء العلني».

ومن أبرز الفنانين، هالة صدقي ،سهر الصايغ ،عمرو يوسف ،شيكو ،هشام ماجد ونيلي كريم وفتحي عبد الوهاب ،صابرين ، وهاني رمزي ويوسف الشريف ومني عبد الغني.

ويأتى ذلك في إطار مناقشات تستهدف تعزيز حماية الحقوق الفكرية والمالية للمبدعين والفنانين.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع حضورا واسعا لعدد من نجوم الفن المصري، للمشاركة في المناقشات.

وحضر منذ قليل الفنانين من الفنانين، بينهم غادة عادل ، عمرو سعد، ميرفت أمين، ، محمود حميدة، المخرج خالد جلال ،بيومي فؤاد ،الهام شاهين باسم سمرة ،وخالد ذكي وعمر يوسف



ويأتي اللقاء في إطار اهتمام مجلس الشيوخ بمناقشة التشريعات والقضايا المرتبطة بحماية الملكية الفكرية وحقوق الفنانين، خاصة ما يتعلق بحقوق الأداء العلني للأعمال الفنية، بما يضمن الحفاظ على حقوق المبدعين وتحقيق التوازن بين المنتجين وصناع المحتوى الفني.