أبرزهم العوضي ويارا السكري وباسم سمرة وياسر جلال.. النجوم في حفل توزيع جوائز Trend Awards

أقيم حفل توزيع جوائز Trend Awards، في دورته الأولى، برئاسة الإعلامي أحمد عليوة، والذي تم خلاله تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والموسيقى ومختلف المجالات، الذين كان لهم دور مؤثر وتصدروا التريند خلال العام الماضي.

وحصد الجوائز كل من الفنان أحمد العوضي، والإعلامي عمرو الليثي، والفنان ياسر جلال، والفنانة يارا السكري، والفنان أحمد زاهر، والفنانة سماح أنور، والفنانة كارولين عزمي، ومصمم الأزياء كريم أكروف، والفنانة مرام علي، والفنان خالد الصاوي، والجراح العالمي جرجس لاوندي، والفنان باسم سمرة، والفنان عصام السقا، والمنتج معتز الحبارة، والمؤلف محمود حمدان، ومصمم المجوهرات محمد القريو، والفنان حماده هلال، والمطربة مها فتوني، والمطربة صابرين النجيلي، وطبيب السمنة هشام عبد الله، ومنى أحمد زاهر، وحمزة العيلي، والإعلامية ندى الشيباني، ورجل الأعمال الأردني مراد الحسيني، وشركة ريتشي ورئيس مجلس إدارتها محمد عثمان.

وشهد الحفل حضورًا واسعًا ولافتًا من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة في الوطن العربي، وذلك بالدورة الأولى لحفل توزيع جوائز Trend Awards، والذي يحتفي بالنجوم وتصدرهم التريند طوال العام.