فن وثقافة

غضب واستياء.. محمد رمضان يعلق على منع 3 شباب صعايدة من مشاهدة فيلم «أسد»

محمد بدران

علق الفنان محمد رمضان علي واقعة منع ثلاثة شباب من أبناء الصعيد من حضور العرض الخاص لفيلم «أسد» بسبب ارتدائهم الجلباب.

وكتب محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: شرف ليا وللسينما و لكل صناع فيلم أسد دخولكم الفيلم و لو ماشلتكوش الأرض أشيلكم على راسي .. واثق في رد فعل معالي وزيرة الثقافة باعتذارها الرسمي لكل الصعايدة في مصر السينما للجميع يافندم و دي ابسط حقوق الشعب .

وشهدت إحدى دور العرض السينمائي واقعة أثارت جدلًا واسعًا، بعدما تم منع 3 شباب من الصعيد من دخول عرض فيلم أسد بسبب ارتدائهم الجلابية، وذلك بدعوى الالتزام بتعليمات المكان الخاصة بالزي المسموح به داخل السينما، الأمر الذي أثار حالة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فيلم أسد 

تمكن فيلم" أسد" من بطولة محمد رمضان،  من تصدر شباك التذاكر في مصر، وذلك في اولي ايام عرضه بمصر. 

تدور أحداثه في مصر في القرن التاسع عشر، ويتناول قصة أسد، العبد الذي يحمل روحاً صلبه متمرد، ويركز هذا العمل الدرامي التاريخي على رحلة أسد بعد أن يُشعِل حبٌ ممنوعٌ بينه وبين امرأة حرة شرارة المواجهة مع أسياده، لكن عندما يُسلب من أسد أثمن ما يملك، يتحول التحدي الصامت إلى ثورة غاضبة، في صراع بطولي لا يضمن النجاة فيه لأحد.

معركة أسد لن تحدد مصيره فقط، بل مصير العبودية في البلاد إلى الأبد، ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان ورزان جمال وعلى قاسم وكامل الباشا، وإسلام مبارك، وإيمان يوسف، ومصطفى شحاتة، وعمرو القاضي بجانب ظهور خاص لكل من ماجد الكدواني وأحمد داش.

يذكر أن فيلم أسد من إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، محمد دياب، وخالد دياب، ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار هشام نزيه، ومدير التصوير أحمد البشاري، مونتاج أحمد حافظ، ومصممة الأزياء ريم العدل، تصميم الديكور أحمد فايز، مهندس صوت: أحمد عدنان، منتج فني: ماجد يوسف، وكالويان فودينيشاروف تصميم المعارك والحركة، والمنتج موسى أبو طالب.

