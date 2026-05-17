بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards

شاركت الفنانة يارا السكري وأحمد العوضي وكراولين عزمي وأحمد زاهر وياسر جلال ضمن المكرمين في حفل Trends الأول .

تفاصيل إطلالة يارا السكرى..

وتألقت يارا السكرى ، بفستان باللون الاسود الانيق الذى كشف عن ذوقها الرفيع كما انها قامت برفع شعرها لعمل تسريحة الكعكعة و هو ما تماشى مع ستايل الفستان.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سارة سلامة في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها

وتعد الفنانة يارا السكرى ، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.

تكريم وجوائز الأفضل لثنائي "علي كلاي"

توج حفل Trend Awards النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "علي كلاي"، حيث حصل النجم أحمد العوضي على جائزة أفضل ممثل، في حين نالت الفنانة الشابة يارا السكري جائزة أفضل ممثلة، وحصد الفنان عصام السقا جائزة أفضل ممثل دور ثانٍ عن العمل ذاته، كما نالت النجمة التونسية درة تكريماً خاصاً عن دورها المميز في المسلسل.

وفي سياق الجوائز، حصد الإعلامي الدكتور عمرو الليثي جائزة أفضل إعلامي في الوطن العربي عن برنامجيه "واحد من الناس" و"إنسان تاني"، وحظي الفنان أحمد زاهر بتكريم عن دوره في مسلسل "لعبة وقلبت بجد".