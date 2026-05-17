وزارة الزراعة: مشروع الدلتا الجديدة يعزز الأمن الغذائي ويوفر فرص عمل للشباب

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن مشروع الدلتا الجديدة يمثل أحد أكبر المشروعات التنموية الزراعية في مصر، بمساحة تصل إلى 2.2 مليون فدان، بما يسهم في زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.

القمح على رأس المحاصيل الاستراتيجية بالمشروع

وأوضح “جاد” خلال مداخلة هاتفية علي القناة الاولي، أن المشروع يركز بشكل أساسي على زراعة القمح، إلى جانب الذرة والمحاصيل الزيتية والخضروات، بما يساعد في تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي.

إعادة استخدام المياه وتعظيم الموارد المتاحة

وأشار إلى أن المشروع يعتمد على تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعي المعالجة والمياه الجوفية، بما يضمن استدامة الموارد المائية وتحقيق أعلى كفاءة ممكنة في الاستخدام.

التصنيع الزراعي والتصدير ضمن أهداف المشروع

ولفت إلى أن الدلتا الجديدة لا تعتمد فقط على الزراعة، بل تشمل مجتمعات صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتعزيز الصادرات المصرية.

مجتمعات عمرانية جديدة وفرص استثمار ضخمة

وأكد أن المشروع يخلق مجتمعات عمرانية متكاملة ويوفر فرص عمل كبيرة للشباب، إلى جانب جذب استثمارات واسعة من القطاع الخاص، بما يدعم التنمية المستدامة في مصر.