نابولي يحسم صفقة هويلوند نهائيًا بعد التأهل لدوري أبطال أوروبا

حسم نادي نابولي الإيطالي تعاقده بشكل نهائي مع المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند، لاعب مانشستر يونايتد، بعد تفعيل بند الشراء الإلزامي الموجود في عقد الإعارة.

وكان هويلوند قد انضم إلى نابولي مطلع الموسم الحالي على سبيل الإعارة، مع وجود بند يسمح بتحويل الصفقة إلى شراء دائم بشكل تلقائي حال تأهل الفريق الإيطالي إلى دوري أبطال أوروبا.

ونجح نابولي رسميًا في حجز بطاقة التأهل إلى دوري الأبطال، عقب فوزه الكبير على بيزا بنتيجة 3-0، مساء اليوم الأحد، ليتأكد استمرار المهاجم الدنماركي داخل صفوف الفريق الإيطالي.

تفعيل بند الشراء

وأكد خبير الانتقالات فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن نابولي فعّل بند شراء هويلوند نهائيًا مقابل 44 مليون يورو.

وأوضح رومانو أن الصفقة أصبحت إلزامية بمجرد تأهل نابولي إلى دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أن إدارة النادي الإيطالي تشعر برضا كامل تجاه مستوى اللاعب وما قدمه منذ انضمامه للفريق.

50 مليون يورو

وأضاف أن مانشستر يونايتد سيحصل على إجمالي 50 مليون يورو من الصفقة، بواقع 44 مليون يورو قيمة بند الشراء النهائي، بالإضافة إلى 6 ملايين يورو حصل عليها النادي الإنجليزي مقابل إعارة اللاعب في أغسطس الماضي.

تغييرات مانشستر يونايتد

ويأتي رحيل هويلوند النهائي عن مانشستر يونايتد في إطار التغييرات التي يشهدها الفريق الإنجليزي، بينما يواصل نابولي تدعيم صفوفه بعناصر هجومية قوية استعدادًا للمشاركة الأوروبية في الموسم الجديد.