نهائى دوري أبطال إفريقيا .. بيتر شالوليلي يقود هجوم صن داونز ضد الجيش الملكي

أعلن الجهاز الفنى الأول لكرة القدم بنادي صن داونز الجنوب إفريقي تحت قيادة المدرب البرتغالي ميجيل كاردوزو، المدير الفني ،عن تشكيله فريقه لمواجهة الجيش الملكي في مباراة الذهاب بنهائى دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف صن دوانز، نظيره الجيش الملكي، بعد قليل على ملعب إستاد لوفتوس فيرسفيلد، بمدينة بريتوريا، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وجاء تشكيل صن داونز ضد الجيش الملكي كالآتى :

في حراسة المرمى: رونوين ويليامز

خط الدفاع: خوليسو موادو، جرانت كيكانا، موسى ليبوسا، أوبيري موديبا

خط الوسط: ثيبو موكوينا، مارسيلو أليندي، لوكاس ريبيرو كوستا.

خط الهجوم: بيتر شالوليلي، ثيوسير كيسيندا، ثيمبا زواني.