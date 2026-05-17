وزير التعليم العالي: مكتب التنسيق يستعد لاستقبال الطلاب في هذا الموعد

قال الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مكتب التنسيق يستعد لاستقبال أعمال التنسيق عقب انتهاء الثانوية العامة من الامتحانات وإعلان نتائجها، مع متابعة جاهزية معامل الحاسب الآلي بالجامعات لتقديم الدعم اللازم للطلاب خلال مراحل تسجيل الرغبات.

الأعداد المقترحة للقبول بالكليات



وأضاف وزير التعليم العالي أن الوزارة تواصل التنسيق مع الجامعات المختلفة بشأن الأعداد المقترحة للقبول بالكليات، بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية واحتياجات القطاعات المختلفة وسوق العمل.



وقد انطلقت فاعليات فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان الرسمي عن تنظيم مصر لبطولة الألعاب الإفريقية للجامعات (النسخة الثانية عشرة 2026)، بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والدكتور أشرف صبحي رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية⁠، ولفيف من قيادات الوزارة ورؤساء الجامعات والاتحاد الرياضي للجامعات، وذلك يوم الأحد الموافق 17 مايو الجاري.