لبنان.. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 2988 شهيدا و9210 جرحى

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على البلاد إلى 2988 شهيداً و9210 جرحى منذ توسيع العدوان الإسرائيلي في 2 مارس حتى 17 مايو الجاري.

ومنذ قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة أربعة 4 بجروح متفاوتة، بينهم إصابة خطيرة وأخرى متوسطة، خلال حادث وقع في جنوب لبنان، نتيجة مرور آلية عسكرية على عبوة ناسفة خلال ساعات الليل.

وقال المتحدث باسم الجيش إن الحادث أسفر عن إصابة ضابط بجروح متوسطة، وجندي بجروح خطيرة، إضافة إلى إصابة ضابط آخر وجندي بجروح طفيفة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه جرى إجلاء المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.