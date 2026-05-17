وزير التعليم العالي: دراسة عودة اختبارات القدرات لعدد من الكليات بتنسيق العام الجديد

كشف الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن أنه يتم دراسة عودة بعض اختبارات القدرات لعدد من الكليات التي سبق وأن تم إلغاء اختبارات القدرات لها، لتعود مرة أخرى هذا العام في حال اتخاذ القرار النهائي، مؤكدا أن الأمر ما زال محل دراسة حتى الآن.



حد أدنى للقبول بالجامعات الأهلية والخاصة

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي- خلال تصريحات صحفية على هامش فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان الرسمي عن تنظيم مصر لبطولة الألعاب الإفريقية للجامعات (النسخة الثانية عشرة 2026)- ضرورة وجود حد أدنى للقبول بالجامعات الأهلية والخاصة، على غرار الجامعات الحكومية، مشيراً إلى أن تطبيق ضوابط ومعايير واضحة للقبول؛ يهدف إلى الحفاظ على جودة العملية التعليمية ومستوى الخريجين داخل مختلف مؤسسات التعليم الجامعي.

وانطلقت فاعليات فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان الرسمي عن تنظيم مصر لبطولة الألعاب الإفريقية للجامعات (النسخة الثانية عشرة 2026)، بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والدكتور أشرف صبحي رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية⁠، ولفيف من قيادات الوزارة ورؤساء الجامعات والاتحاد الرياضي للجامعات، يوم الأحد 17 مايو، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، في أحد فنادق القاهرة الجديدة.