وائل رياض يعلن تشكيل منتخب الشباب أمام عمان في الودية الثانية

أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني مواليد 2007، بقيادة وائل رياض، المدير الفني، عن التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة منتخب سلطنة عمان، التي تقام في السابعة مساء اليوم، (الأحد)، على ملعب نادي مسار ضمن تحضيرات المنتخب للتصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا تحت 20 عاماً، التي تنظمها مصر.

التشكيل جاء على النحو التالي:

عمر عبد العزيز (1) ’ محمد عبدالبصير (17) ’ نور أشرف (2) ’ ماهر خالد (22) ’ يوسف "شيكا" (12) ’ محمد بركات (21) ’ محمد ياسر (10) ’ أدهم كريم () ’ محمد حمد ( ’ عمر العزب (14) ومحمد هيثم (9).

وعلى مقاعد البدلاء يتواجد كل من: مصطفى سامي (16) – عمر فوزي (30) - محمد عوض (3) – إياد مدحت (4) – عمر أمين (5) - ياسين عاطف (7) – محمد وائل (11) – عبدالله بدير (13) – أحمد علاء (15) – محمود حسن جمعة (19) – أنس رشدي (20) – يوسف صابر (26) – علي الجارحي (27) – يوسف صبحي (29).

كان منتخب مصر قد حسم اللقاء الودي الأول، أمام عمان بنتيجة (2 – 1)، والذي أقيم يوم الخميس الماضي