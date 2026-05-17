عماد يسري مديرا لمسابقة أفلام شباب مصر بمهرجان الإسكندرية السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، اختيار الناقد السينمائي عماد يسري مديرًا لمسابقة أفلام شباب مصر بقسميها (الطلاب والمحترفين)، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثانية والأربعين من المهرجان، والتي تُقام خلال الفترة من 26 إلى 30 سبتمبر المقبل.

ويُعد عماد يسري من الأسماء البارزة في مجال النقد السينمائي والثقافي، حيث سبق له تولي إدارة مسابقة أفلام شباب مصر في نسختيها الأولى والثانية، قبل أن يعود مجددًا لإدارة النسخة الرابعة من المسابقة، التي تُعد إحدى المنصات المهمة لاكتشاف ودعم المواهب السينمائية الشابة في مصر.

ويشغل عماد يسري عضوية الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، كما تولى إدارة مسابقة "قمة ميديا مصر" للابتكار وريادة الأعمال التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عام ٢٠٢٥.

كما شارك ضمن لجنة التراث غير المادي المُشكلة من قبل وزارة الثقافة المصرية والمعنية بملف إدراج "الكشري المصري" على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية بمنظمة اليونسكو لعام ٢٠٢٥، وذلك خلال اجتماعات اللجنة الحكومية للتراث غير المادي التي انعقدت بالعاصمة الهندية، حيث تولى مسؤولية كتابة السيناريو والرؤية الإخراجية للفيلم الوثائقي "الكشري.. طبق الحياة اليومية"، الذي يوثق ارتباط هذا الطبق بالهوية والثقافة المصرية اليومية.

وشارك أيضًا في عضوية العديد من لجان تحكيم مشروعات التخرج بكليات ومعاهد وأقسام الإعلام في الجامعات والأكاديميات الحكومية والخاصة بمختلف الأقاليم المصرية، إلى جانب مشاركته مع وزارة الثقافة المصرية ومنظمة اليونسكو في تنظيم فعاليات خاصة بالتراث الثقافي غير المادي.

كما تولى منصب المنسق والمستشار الثقافي والفني بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية، سواء بفرع القرية الذكية أو بكلية اللغة والإعلام بفرع مصر الجديدة عند تأسيسها، بالإضافة إلى عمله كمنتج فني للعديد من الأعمال الفنية والفعاليات الثقافية والفنية.



يُذكر أن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط يُقام تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، والمهندس أيمن محمد إبراهيم عطية محافظ الإسكندرية.