طقس الغد .. الأرصاد تحذر: الأجواء شديدة الحرارة مع نشاط للرياح والأتربة

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أجواء شديدة الحرارة ورياح وأتربة

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأحد، طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، في حين يسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

وتنشط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وشمال ووسط الصعيد ومناطق من محافظة البحر الأحمر وقد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر على بعض المناطق.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية. 

حالة البحر الأحمر

 تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

حالة خليج السويس

 تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 41 24

العاصمة الجديدة 42 22

6 أكتوبر 42 22

بنها 41 23

دمنهور 40 23

وادي النطرون 41 24

كفر الشيخ 39 22

بلطيم 34 22

المنصورة 41 23

الزقازيق 41 24

شبين الكوم 41 24

طنطا 41 24

دمياط 36 23

بورسعيد 38 24

الإسماعيلية 43 22

السويس 38 23

العريش 40 21

رفح 38 21

رأس سدر 40 27

نخل 40 20

كاترين 32 16

الطور 34 24

طابا 36 21

شرم الشيخ 35 25

الغردقة 36 25

الإسكندرية 32 20

العلمين 31 20

مطروح 29 19

السلوم 30 19

سيوة 45 25

رأس غارب 37 24

سفاجا 37 25

مرسى علم 36 25

شلاتين 35 23

حلايب 32 24

أبو رماد 34 23

مرسى حميرة 35 22

أبرق 35 22

جبل علبة 35 23

رأس حدربة 34 23

الفيوم 43 24

بني سويف 43 25

المنيا 43 25

أسيوط 42 25

سوهاج 42 26

قنا 43 26

الأقصر 43 27

أسوان 44 28

الوادي الجديد 43 27

أبوسمبل 44 28

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 43 29

المدينة المنورة 41 27

الرياض 39 24

المنامة 38 27

أبوظبي 37 28

الدوحة 36 26

الكويت 36 23

دمشق 30 15

بيروت 26 21

عمان 28 16

القدس 27 16

غزة 31 23

بغداد 33 21

مسقط 34 31

صنعاء 31 13

الخرطوم 43 29

طرابلس 24 19

تونس 22 13

الجزائر 19 10

الرباط 23 12

نواكشوط 33 21

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 21 09

إسطنبول 23 13

إسلام آباد 37 25

نيودلهي 42 29

جاكرتا 32 24

بكين 28 17

كوالالمبور 34 26

طوكيو 30 18

أثينا 24 14

روما 20 10

باريس 15 09

مدريد 22 10

برلين 18 08

لندن 16 09

مونتريال 20 10

موسكو 25 13

نيويورك 26 18

واشنطن 30 16

أديس أبابا 27 13

