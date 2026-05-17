أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأحد.. فيديو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأحد، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 17 مايو 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5880 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6860 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7840 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 54880 جنيها.



استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأحد 17 مايو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر البيع: 52.94 جنيه

سعر الشراء: 52.84 جنيه

اليورو

سعر البيع: 61.96 جنيه

سعر الشراء: 61.83 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 71.57 جنيه

سعر الشراء: 71.39 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 14.11 جنيه

سعر الشراء: 14.08 جنيه

الدينار الكويتي

سعر البيع: 172.86 جنيه

سعر الشراء: 172.48 جنيه

قال دكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لموجة شديدة الحرارة خلال ساعات النهار، حيث تسجل القاهرة الكبرى حوالي 41 درجة مئوية، بينما ترتفع الحرارة في جنوب الصعيد لتصل إلى 43 و44 درجة.

وأوضح “شاهين” خلال برنامج صباحك مصري، أن الطقس سيكون شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، مع ضرورة توخي الحذر أثناء الخروج خلال ساعات الذروة، خاصة من التعرض المباشر لأشعة الشمس.

نشاط الرياح والأتربة

وأشار إلى وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، خاصة جنوب القاهرة وبعض مناطق شمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية مثل مطروح، ما يؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على الطرق السريعة.

وأكد أن هذا النشاط سيبدأ في التراجع تدريجيًا خلال الـ48 ساعة المقبلة، مع تحسن نسبي في الأحوال الجوية.

تحسن تدريجي متوقع

وأضاف مدير مركز التنبؤات أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض اعتبارًا من يوم الأربعاء، لتسجل ما بين 35 و38 درجة، على أن تنكسر الموجة الحارة بشكل أوضح خلال الأيام التالية.

توصيات الأرصاد

وشدد على ضرورة:

تجنب التعرض المباشر للشمس وقت الظهيرة الإكثار من شرب المياه ارتداء ملابس قطنية فاتحة القيادة بحذر على الطرق السريعة متابعة النشرات الجوية أولًا بأول.



