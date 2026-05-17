قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قائمة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني
نقيب الفلاحين: الدلتا الجديدة أضخم مشروع قومي زراعي على أرض مصر
الاحتلال يهاجم تكية طعام بجانب مستشفى شهداء الأقصى.. وحماس: جريمة حرب
عصام مرعي: على معتمد جمال إظهار العين الحمراء للاعبي الزمالك.. ولابد من استبعاد شيكوبانزا
أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: مشروع الدلتا الجديدة مدعاة لفخر المصريين .. ومفاجأة بأسعار الذهب والدولار والدواجن
بعد مهاجمتها بمسيّرة.. الدولية للطاقة الذرية: معدلات إشعاع محطة براكة الإماراتية طبيعية
اعرف هتاخد كام يوم.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأحد.. فيديو
العاهل الأردني يؤكد لوزير الدفاع الاسترالي ضرورة ضمان أمن الدول العربية في أي تسوية للحرب
الشيوخ الأمريكي يعرقل مقترحا لتمويل أمن البيت الأبيض وقاعة ترامب بمليار دولار
الإمارات وسلطنة عُمان تطلقان ممرًا لوجستيًا متكاملًا لتعزيز حركة التجارة والشحن
وزارة الزراعة: مشروع الدلتا الجديدة يعزز الأمن الغذائي ويوفر فرص عمل للشباب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأحد.. فيديو

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأحد، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 17 مايو 2026.

سعر الذهب اليوم

الذهب
الذهب 

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5880 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6860 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7840 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 54880 جنيها.


استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأحد 17 مايو 2026.

الدولار
الدولار 

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.94 جنيه

سعر الشراء: 52.84 جنيه

اليورو

سعر البيع: 61.96 جنيه

سعر الشراء: 61.83 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 71.57 جنيه

سعر الشراء: 71.39 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 14.11 جنيه

سعر الشراء: 14.08 جنيه

الدينار الكويتي

سعر البيع: 172.86 جنيه

سعر الشراء: 172.48 جنيه

قال دكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لموجة شديدة الحرارة خلال ساعات النهار، حيث تسجل القاهرة الكبرى حوالي 41 درجة مئوية، بينما ترتفع الحرارة في جنوب الصعيد لتصل إلى 43 و44 درجة.

وأوضح “شاهين” خلال برنامج صباحك مصري، أن الطقس سيكون شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، مع ضرورة توخي الحذر أثناء الخروج خلال ساعات الذروة، خاصة من التعرض المباشر لأشعة الشمس.

نشاط الرياح والأتربة
وأشار إلى وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، خاصة جنوب القاهرة وبعض مناطق شمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية مثل مطروح، ما يؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على الطرق السريعة.

وأكد أن هذا النشاط سيبدأ في التراجع تدريجيًا خلال الـ48 ساعة المقبلة، مع تحسن نسبي في الأحوال الجوية.

تحسن تدريجي متوقع
وأضاف مدير مركز التنبؤات أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض اعتبارًا من يوم الأربعاء، لتسجل ما بين 35 و38 درجة، على أن تنكسر الموجة الحارة بشكل أوضح خلال الأيام التالية.

توصيات الأرصاد
وشدد على ضرورة:

تجنب التعرض المباشر للشمس وقت الظهيرة الإكثار من شرب المياه ارتداء ملابس قطنية فاتحة القيادة بحذر على الطرق السريعة متابعة النشرات الجوية أولًا بأول.

 

الذهب أسعار الذهب الذهب والدولار أسعار الذهب والدولار وحالة الطق حالة الطقس الطقس سعر الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026.. هل تصل إلى 6 أيام؟

الفنان وائل عبد العزيز

نقل الفنان وائل عبدالعزيز للعناية المركزة بعد خسارة الزمالك لكأس الكونفدرالية | تفاصيل

سعر الذهب في مصر

بعد تراجعه عالميًا .. سعر الذهب في مصر الآن

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

عداد الكهرباء

هام .. اشحن عداد الكهرباء من الشركة كل عدة أشهر لهذا السبب

صلاح عبد الله

«سيبوني أفضفض» .. رد فعل مُفاجئ من الفنان صلاح عبدالله بعد خسارة الزمالك كأس الكونفدرالية

عيد الأضحى

دار الإفتاء تستطلع الهلال.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى لعام 2026

تعليق ناري من أحمد موسى على التصرف الأخير لمحمد صلاح

أحمد موسى يعلّق على رسالة محمد صلاح: «كشف كوارث ليفربول»

ترشيحاتنا

الجيش الملكى

نهائى دوري أبطال إفريقيا .. مهاجم الأهلي يقود تشكيل الجيش الملكى ضد صن داونز

عصم مرعي

عصام مرعي: لاعبو الزمالك يجب تقديمهم أفضل أداء أمام سيراميكا.. وبيزيرا مجاش

هويلوند

نابولي يحسم صفقة هويلوند نهائيًا بعد التأهل لدوري أبطال أوروبا

بالصور

فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards

حمالات و جرئ.. فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards
حمالات و جرئ.. فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards
حمالات و جرئ.. فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards

بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards

بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards
بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards
بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards

مع ارتفاع درجات الحرارة.. 10 نصائح لمواجهة الطقس الحار

مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار
مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار
مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار

رفع 9 آلاف طن قمامة ومخلفات مبانٍ بالشرقية

ازالة
ازالة
ازالة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد