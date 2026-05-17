أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: مشروع الدلتا الجديدة مدعاة لفخر المصريين .. ومفاجأة بأسعار الذهب والدولار والدواجن

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الصحة تكشف حقيقة وجود فيروس إيبولا في مصر.. اعرف أعراضه وطرق انتقاله

أكدت وزارة الصحة والسكان عدم رصد أي حالات إصابة بفيروس إيبولا داخل مصر، مشيرة إلى أن تقييمات المخاطر الحالية تؤكد أن احتمالات انتقال الفيروس إلى البلاد ما زالت منخفضة، وذلك في ظل المتابعة المستمرة للتطورات الصحية العالمية والإجراءات الوقائية المطبقة بالمنافذ المختلفة وفقاً لما نقلته إكسترا نيوز.

كاميرات وتأمين خارج اللجان.. مفاجأة بشأن امتحانات الثانوية 2026| فيديو

تمثل امتحانات الثانوية العامة من أهم المراحل التعليمية التي يمر بها الطالب، فهي تمثل نقطة انتقال حاسمة نحو التعليم الجامعي وتحقيق الطموحات المستقبلية.

وتكتسب امتحانات الثانوية العامة أهمية كبيرة لما لها من تأثير مباشر على تحديد مسار الطالب العلمي والمهني، لذلك يحرص الطلاب وأولياء الأمور على الاستعداد لها بكل جد واجتهاد، والجميع من المواطنين يريدون معرفة الاستعدادات الأخيرة وما الذي سيحدث بالامتحانات.

2 مليون نقصا.. نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة عن الحمير بمصر

تصدرت تصريحات حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، مؤشرات البحث خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد حديثه عن الحمير، وتناقص أعدادها، وارتفاع أسعارها.

وأكد حسين أبو صدام أن هناك تناقصا في أعداد الحمير على مستوى العالم، والعالم به أكثر من 40 مليون حمار.



الحكومة: الانتهاء من المرحلة الرابعة لتطوير وسط البلد قبل نهاية العام الجاري

تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن مشروع تطوير القاهرة الخديوية واستمرار أعمال تحسين الصورة البصرية بمنطقة وسط البلد، موضحًا أن الدولة تعمل حالياً على تطوير الشوارع والمحاور الرئيسية بالمنطقة، مشيراً إلى الانتهاء من 3 مراحل من المشروع، على أن تُستكمل المرحلة الرابعة قبل نهاية العام الجاري، وتمتد من ميدان طلعت حرب حتى شارع 26 يوليو مروراً بشارع طلعت حرب.

وقال الحمصاني، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن مسألة غلق بعض الشوارع أمام السيارات لا تزال محل دراسة، سواء من حيث طبيعة الغلق أو الشوارع المستهدفة، موضحاً أن بعض التجارب الدولية تعتمد على غلق الشوارع في أوقات محددة وإتاحتها للمشاة.



الرئيس السيسي: التنمية لا تنتهي والطموح لا ينتهي والدولة مستمرة في الإنجاز عبر كل الأجيال

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مسيرة التنمية في مصر لا تتوقف، مشيرًا إلى أن الدولة التي حققت إنجازًا تلو الآخر ستستمر في العمل والبناء عبر كل الأجيال دون توقف.

وأوضح الرئيس خلال افتتاح مشروع الدلتا الجديدة، أن مشروع الدلتا الجديدة يتضمن إنشاء نحو 500 ألف طن من الصوامع لتخزين القمح، بما يضمن حفظ الإنتاج وتعظيم الاستفادة منه من خلال منظومة التخزين والتشميع الزراعي.

مدير جهاز مستقبل مصر: الدلتا الجديدة أحد أكبر مشروعات التوسع الزراعي

أكد العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتنفيذ مشروع زراعي يليق بحجم التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن مشروع الدلتا الجديدة يمثل أحد أكبر المشروعات القومية في مجال التوسع الزراعي.

الرئيس السيسي: مشروع الدلتا الجديدة مدعاة لفخر المصريين والشعب صاحب الإنجاز





أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ما تم تنفيذه في قطاع الزراعة مدعاة لفخر المصريين، ولا بد من إيضاح الصورة كاملة للشعب المصري ليدرك ضخامة الإنجاز، وأن الشعب المصري هو صاحب الإنجاز.



وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، من الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لـ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بعرض الملامح الرئيسية لمشروع الدلتا الجديدة، حتى يعلم المستثمرين والمواطنين والإعلاميين والصحفيين ما يحدث.

تجنب التعرض المباشر للشمس.. الأرصاد تصدر تحذيرات للمواطنين

قال دكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لموجة شديدة الحرارة خلال ساعات النهار، حيث تسجل القاهرة الكبرى حوالي 41 درجة مئوية، بينما ترتفع الحرارة في جنوب الصعيد لتصل إلى 43 و44 درجة.

قبل عيد الأضحى.. اعرف أسعار الدواجن اليوم الأحد 17 مايو 2026



شهدت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية اليوم الأحد 17 مايو 2026 حالة من الاستقرار النسبي، بعدما سجلت تراجعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية نتيجة زيادة المعروض وتراجع معدلات الطلب، وفق تصريحات مسؤولي شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية.

وأكد العاملون بالقطاع أن السوق يشهد حاليًا وفرة في الإنتاج، ما ساهم في تهدئة الأسعار بعد موجة ارتفاعات سابقة، وسط توقعات باستمرار حالة الاستقرار خلال الفترة المقبلة مع استمرار ضخ كميات كبيرة من المزارع للأسواق.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء داخل المزارع بين 74 و75 جنيهًا للكيلو، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد، بينما تراوح سعر البيع للمستهلك بين 90 و95 جنيهًا للكيلو بحسب المنطقة وتكاليف النقل وهوامش الربح.

وقال سامح السيد إن أسعار الفراخ البيضاء شهدت تراجعًا واضحًا خلال الأيام الأخيرة، بعدما انخفض سعر الكيلو بالمزرعة من نحو 85 جنيهًا إلى حوالي 70 جنيهًا، بنسبة انخفاض وصلت إلى 17.6%.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأحد .. فيديو





استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأحد 17 مايو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.94 جنيه

سعر الشراء: 52.84 جنيه

اليورو

سعر البيع: 61.96 جنيه

سعر الشراء: 61.83 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 71.57 جنيه

سعر الشراء: 71.39 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 14.11 جنيه

سعر الشراء: 14.08 جنيه

الدينار الكويتي

سعر البيع: 172.86 جنيه

سعر الشراء: 172.48 جنيه

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 17 مايو.. عيار 21 بكام؟



يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 17 مايو 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5880 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6860 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7840 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 54880 جنيها.