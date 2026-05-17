الحكومة: الانتهاء من المرحلة الرابعة لتطوير وسط البلد قبل نهاية العام الجاري

تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن مشروع تطوير القاهرة الخديوية واستمرار أعمال تحسين الصورة البصرية بمنطقة وسط البلد، موضحًا أن الدولة تعمل حالياً على تطوير الشوارع والمحاور الرئيسية بالمنطقة، مشيراً إلى الانتهاء من 3 مراحل من المشروع، على أن تُستكمل المرحلة الرابعة قبل نهاية العام الجاري، وتمتد من ميدان طلعت حرب حتى شارع 26 يوليو مروراً بشارع طلعت حرب.

وقال الحمصاني، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن مسألة غلق بعض الشوارع أمام السيارات لا تزال محل دراسة، سواء من حيث طبيعة الغلق أو الشوارع المستهدفة، موضحاً أن بعض التجارب الدولية تعتمد على غلق الشوارع في أوقات محددة وإتاحتها للمشاة.

وأكد أن خطة التطوير تتضمن تعاوناً بين محافظة القاهرة ووزارة الثقافة لتنظيم فعاليات فنية وثقافية في منطقة وسط البلد، خاصة ضمن مبادرة "شارع الفن"، بهدف إتاحة الأنشطة الثقافية باعتبارها جزءاً من عملية التنمية، إلى جانب تقديم محتوى راقٍ يعكس الهوية الثقافية المصرية.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الأعمال الفنية تسهم في تأهيل المبدعين من الشباب، من خلال التنسيق بين المحافظة ووزارة الثقافة وأكاديمية الفنون لاكتشاف المواهب ورعايتها.

وأشار الحمصاني إلى أن هذه الفعاليات تهدف أيضاً إلى تنمية المواهب وإبراز جوانب من الثقافة المصرية عبر تقديمها في مناطق مفتوحة للمواطنين، في إطار رؤية الدولة لتحويل وسط القاهرة إلى منطقة ثقافية وسياحية تعكس تاريخ مصر وهويتها الحضارية.

