عمال بمصحة علاج الإدمان.. الداخلية تكشف سبب ضرب شخص بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله قيام عدد من الأشخاص بالتعدى بالضرب على آخر بإستخدام ألواح خشبية وحجارة بالإسكندرية.

تفاصيل الواقعة

بالفحص أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو طرف أول (عامل "له معلومات جنائية" مصاب بجروح وكدمات متفرقة – مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة) وطرف ثان (5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" جميعهم عاملين بإحدى مصحات علاج الإدمان "غير مرخصة" كائنة بدائرة قسم ثان العامرية) .

وبمواجهة الطرف الثانى أقر بقيام زوجة الطرف الأول (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) بالتواصل هاتفياً معهم وطلبت منهم إصطحاب زوجها للمصحة للعلاج ، ولدى حضورهم رفض لعدم رغبته فى العلاج فقاموا بالتعدى عليه على النحو المشار إليه وأجبروه على التوجه للمصحة ، وأيد الأول ذات الأقوال.

أمكن ضبط (زوجة الأول - ومالك المصحة) ، وبمواجهتهما أيدا ما سبق ، وتم التحفظ على مالك المصحة لإدارتها بدون ترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى التنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المصحة لكونها غير مرخصة.